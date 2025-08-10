  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۱۳

تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار در سیریک

تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار در سیریک

بندر عباس–به مناسبت ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار، مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان سیریک با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آئین که با حضور فرماندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از اصحاب رسانه در سالن اجتماعات فرمانداری سیریک برگزار گردید، از خبرنگاران فعال شهرستان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

فرماندار سیریک در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی، گفت: خبرنگاران وجدان بیدار جامعه و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و نقش آنان در انعکاس مشکلات، ظرفیت‌ها و دستاوردهای شهرستان بسیار حائز اهمیت است.

رضا شهیدیان با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و خبرنگاران افزود: رسانه‌ها در پیشبرد اهداف توسعه‌ای، ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد همبستگی اجتماعی، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند و حمایت از فعالیت‌های حرفه‌ای آنان، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی اضافه کرد: خبرنگاران به سبب ارتباط با مدیران و مردم، با مسائل، مشکلات و کمبودها آشنایی دارد و باید با درنظر گرفتن این واقعیت‌ها، تلاش صورت گرفته مدیران و نیز مصالح و منافع ملی و منطقه‌ای به تهیه و انتشار اخبار اقدام کنند.

شهیدیان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی خبرنگاران اظهار داشت: انتقال درست و دقیق واقعیت‌ها به مردم، مسئولیت خطیری است که بر عهده خبرنگاران قرار دارد و این قشر شریف با وجود دشواری‌ها، همواره در مسیر اطلاع‌رسانی صادقانه گام برمی‌دارند.

در پایان این مراسم، لوح سپاس و هدایایی به خبرنگاران شهرستان سیریک اهدا شد.

کد خبر 6556223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها