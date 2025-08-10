تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آئین که با حضور فرماندار، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از اصحاب رسانه در سالن اجتماعات فرمانداری سیریک برگزار گردید، از خبرنگاران فعال شهرستان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.
فرماندار سیریک در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی، گفت: خبرنگاران وجدان بیدار جامعه و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و نقش آنان در انعکاس مشکلات، ظرفیتها و دستاوردهای شهرستان بسیار حائز اهمیت است.
رضا شهیدیان با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر میان دستگاههای اجرایی و خبرنگاران افزود: رسانهها در پیشبرد اهداف توسعهای، ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد همبستگی اجتماعی، نقشی کلیدی ایفا میکنند و حمایت از فعالیتهای حرفهای آنان، از اولویتهای مدیریت شهرستان است.
وی اضافه کرد: خبرنگاران به سبب ارتباط با مدیران و مردم، با مسائل، مشکلات و کمبودها آشنایی دارد و باید با درنظر گرفتن این واقعیتها، تلاش صورت گرفته مدیران و نیز مصالح و منافع ملی و منطقهای به تهیه و انتشار اخبار اقدام کنند.
شهیدیان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی خبرنگاران اظهار داشت: انتقال درست و دقیق واقعیتها به مردم، مسئولیت خطیری است که بر عهده خبرنگاران قرار دارد و این قشر شریف با وجود دشواریها، همواره در مسیر اطلاعرسانی صادقانه گام برمیدارند.
در پایان این مراسم، لوح سپاس و هدایایی به خبرنگاران شهرستان سیریک اهدا شد.
