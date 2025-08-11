احداث ۵۹۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیب‌زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین مسکن محرومان خبر داد و افزود: بر اساس طرح جامع احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، امسال ساخت ۵۹۰ واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش در حال انجام است.

وی افزود: هم‌اکنون ۵۸ واحد با هزینه‌ای بالغ بر ۸ میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان در مرحله اجرا قرار دارد.

خطیب‌زاده با اشاره به اقدامات کمیته امداد در زمینه بهسازی و تعمیر مسکن، بیان کرد: در سه ماه نخست سال جاری، ۷۷ واحد مسکونی با هزینه‌ای بیش از ۴۱۱ میلیون تومان تعمیر شده است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی ادامه داد: با این حال، از برنامه سالانه تعمیر سه هزار و ۱۸۸ واحد، تنها حدود ۲.۴ درصد محقق شده است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین فضاهای جانبی در منازل مددجویان، گفت: احداث فضاهایی مانند آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و گازکشی هم در دستور کار قرار گرفته که امسال برای ۵۱۲ واحد پیش‌بینی شده است.

خطبب‌زاده بیان کرد: از این تعداد، ۴۶۴ واحد در حال اجرا و ۴۸ واحد با هزینه یک میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده است.