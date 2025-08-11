  1. استانها
احداث ۵۹۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی

بیرجند- قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: بر اساس طرح جامع احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، امسال ساخت ۵۹۰ واحد مسکونی برای مددجویان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیب‌زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین مسکن محرومان خبر داد و افزود: بر اساس طرح جامع احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، امسال ساخت ۵۹۰ واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش در حال انجام است.

وی افزود: هم‌اکنون ۵۸ واحد با هزینه‌ای بالغ بر ۸ میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان در مرحله اجرا قرار دارد.

خطیب‌زاده با اشاره به اقدامات کمیته امداد در زمینه بهسازی و تعمیر مسکن، بیان کرد: در سه ماه نخست سال جاری، ۷۷ واحد مسکونی با هزینه‌ای بیش از ۴۱۱ میلیون تومان تعمیر شده است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی ادامه داد: با این حال، از برنامه سالانه تعمیر سه هزار و ۱۸۸ واحد، تنها حدود ۲.۴ درصد محقق شده است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین فضاهای جانبی در منازل مددجویان، گفت: احداث فضاهایی مانند آشپزخانه، حمام، سرویس بهداشتی و گازکشی هم در دستور کار قرار گرفته که امسال برای ۵۱۲ واحد پیش‌بینی شده است.

خطبب‌زاده بیان کرد: از این تعداد، ۴۶۴ واحد در حال اجرا و ۴۸ واحد با هزینه یک میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده است.

