به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خزاعی عرب صبح شنبه در گفت و گو با رسانهها از تحت پوشش قرار گرفتن ۱۰۹۹ مددجوی واجد شرایط در بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خبر داد و افزود: این اقدام با هدف گسترش چتر حمایتی بیمههای اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی خانوارهای کمبرخوردار انجام شده است.
وی ادامه داد: سه میلیارد و ۲۰۴ میلیون تومان برای تأمین حق بیمه سالانه این افراد از سوی کمیته امداد پرداخت شده است.
خزاعی با بیان اینکه اجرای این طرح در چارچوب سیاستهای عدالتمحور کمیته امداد، سه هدف اصلی دارد، گفت: ایجاد پشتوانه پایدار برای خانوادههای روستایی فاقد درآمد ثابت و افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی از جمله اهداف این امر است.
به گفته معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: مشمولان این طرح میتوانند از خدمات بیمهای شامل بازنشستگی، پوشش از کارافتادگی و مستمری فوت بهرهمند شوند.
خزاعی بیان کرد: کمیته امداد با اجرای چنین طرحهای نوآورانهای، گامهای مؤثری در جهت خودکفایی، تابآوری اقتصادی و توانمندسازی خانوارهای محروم برداشته و این روند تداوم خواهد یافت.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ۳۶ هزار و ۱۵۴ خانوار تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی قرار دارند که ۲۳ هزار و ۷۱۱ خانوار از این تعداد در مناطق روستایی ساکن هستند.
