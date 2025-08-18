اعزام ۸۹۳ مددجوی خراسان جنوبی به اردوهای فرهنگی و زیارتی

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سورگی ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه با تأکید بر تقویت ابعاد مختلف زندگی مددجویان در مسیر توانمندسازی، بیان کرد: این اردوها با رویکرد چندبعدی و با هدف ارتقای روحیه، افزایش آگاهی و ایجاد فرصت‌های فرهنگی برای مددجویان برگزار شده است.

وی افزود: مقاصد این سفرها شامل زیارت حرم امام رضا (ع) در مشهد، مرقد مطهر امام خمینی (ره) و اماکن مقدس قم بوده و برنامه‌های درون‌استانی هم در اردوگاه یادگاران امام اجرا شده است.

سورگی بیان کرد: در این اردوها کارگاه‌های مهارت‌افزایی، برنامه‌های تفریحی و آموزش سبک زندگی سالم با هدف نشاط‌بخشی و دوری از روزمرگی گنجانده شده است.

معاون فرهنگی کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: این اقدامات در راستای حمایت‌های غیرمادی این نهاد طراحی شده و تحقق خودکفایی پایدار مددجویان از طریق رشد فکری، فرهنگی و معنوی آنان پیگیری می‌شود.