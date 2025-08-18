  1. استانها
اعزام ۸۹۳ مددجوی خراسان جنوبی به اردوهای فرهنگی و زیارتی

بیرجند- معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از اعزام ۸۹۳ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد به اردوهای فرهنگی، زیارتی و آموزشی از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سورگی ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه با تأکید بر تقویت ابعاد مختلف زندگی مددجویان در مسیر توانمندسازی، بیان کرد: این اردوها با رویکرد چندبعدی و با هدف ارتقای روحیه، افزایش آگاهی و ایجاد فرصت‌های فرهنگی برای مددجویان برگزار شده است.

وی افزود: مقاصد این سفرها شامل زیارت حرم امام رضا (ع) در مشهد، مرقد مطهر امام خمینی (ره) و اماکن مقدس قم بوده و برنامه‌های درون‌استانی هم در اردوگاه یادگاران امام اجرا شده است.

سورگی بیان کرد: در این اردوها کارگاه‌های مهارت‌افزایی، برنامه‌های تفریحی و آموزش سبک زندگی سالم با هدف نشاط‌بخشی و دوری از روزمرگی گنجانده شده است.

معاون فرهنگی کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: این اقدامات در راستای حمایت‌های غیرمادی این نهاد طراحی شده و تحقق خودکفایی پایدار مددجویان از طریق رشد فکری، فرهنگی و معنوی آنان پیگیری می‌شود.

