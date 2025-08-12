۳۱۴۷ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد در زنجان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر روشنسرشت صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تلاش خبرنگاران در انعکاس واقعیتها و ایجاد اعتماد عمومی، زمینهساز مشارکت بیسابقه مردم در حمایت از نیازمندان و اجرای طرحهای اشتغال، مسکن و حمایتهای معیشتی در استان شده است.
وی با بیان اینکه رسانهها با قلم و بیان خود سرمایهای گرانبها برای جامعه هستند، افزود: طی دو ماه اخیر در هر نقطه استان که حاضر شدیم، نگاه مثبت و اعتماد مردم به کمیته امداد حاصل تلاش خبرنگاران بوده است؛ از انعکاس برنامههای حمایتی تا اطلاعرسانی صحیح از طرحهای اشتغال و مسکن.
روشنسرشت ادامه داد: حمایت از برنامههای امداد برای تأمین حامیان ایتام، پوشش کامل یتیمان استان، ایجاد فضای احترام به مددجویان، همراهی در جذب خیرین، انعکاس موفقیتهای اشتغالزایی و مقاومسازی مسکن روستایی، و نیز ایجاد آرامش اجتماعی از جمله این موارد است.
مدیرکل کمیته امداد زنجان گفت: سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۱۴۷ فرصت شغلی و یک هزار و ۱۶۷ خدمت حوزه مسکن برای مددجویان ایجاد شد. همچنین با کمک خیرین، میانگین حمایت ماهانه برای هر یتیم به سه میلیون تومان رسیده و فرزندان طرح محسنین نیز بهطور متوسط یک و نیم میلیون تومان در ماه دریافت میکنند.
وی به برخی شبهات رایج نیز پاسخ داد و تصریح کرد: صدقه و زکات جمعآوریشده در هر شهرستان صرفاً در همان منطقه هزینه میشود و انتقال آن به مناطق دیگر یا خارج از کشور ممنوع است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه ۷۰ درصد تسهیلات اشتغال به مددجویان تحت پوشش و ۳۰ درصد به نیازمندان غیرتحت پوشش اختصاص مییابد، گفت: ارائه غذای گرم به نیازمندان تنها برای تأمین خوراک نیست بلکه با هدف ایجاد امید، نشاط و حفظ کرامت انسانی انجام میشود.
روشنسرشت با تأکید بر اینکه هیچ ناآرامی اجتماعی در استان ناشی از گرسنگی وجود ندارد، این موضوع را نتیجه حمایتهای مردمی، تلاش نظام و فعالیت رسانهها دانست و افزود: در حال حاضر بیش از ۴۵ هزار و ۵۸۰ نفر تحت حمایت کمیته امداد زنجان قرار دارند.
وی با اشاره به اهمیت همافزایی مؤسسات خیریه، افزود: وزارت کشور با سامانه «سَهام» درصدد هماهنگی فعالیتهای نهادهای خیریه است و کمیته امداد از این رویکرد حمایت میکند تا از موازیکاری جلوگیری شود.
مدیرکل کمیته امداد زنجان خاطرنشان کرد: رسانهها امانتدار لحظات مهم جامعه هستند و اگر تلاش آنها نباشد، بسیاری از رویدادهای اثرگذار ماندگار نخواهد شد.
