تأمین تجهیزات پزشکی و جهیزیه با آرای جایگزین دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل اداره روابط عمومی و اطلاعرسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی، محمد عرب با اشاره به تعامل خوب این نهاد با دستگاه قضایی استان اظهار کرد: طی ماههای گذشته و با صدور آرای جایگزین حبس توسط محاکم قضایی، کمکهای قابل توجهی در قالب اقلام ضروری به دست خانوادههای نیازمند رسیده است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به بخشی از نتایج اجرای این طرح افزود: در قالب این طرح و با همکاری نیکوکارانی که با رأی قضایی به انجام خدمات اجتماعی و تأمین نیازهای محرومان محکوم شدهاند حدود ۳۱ سری جهیزیه برای نوعروسان نیازمند، ۹۰۴ بسته غذایی، ۹۱۶ بسته تحصیلی، ۳۹ دستگاه اکسیژنساز، ولیچر و کپسول اکسیژن برای بیماران نیازمند تهیه و اهدا شده است.
به گفته عرب همچنین اقلام ضروری زندگی از جمله بخاری، کولر، مینی واش، اجاق گاز، پنکه و برگزاری اردوهای فرهنگی، قرض ماندگار و… بوده است که نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی خانوارهای محروم داشته است.
وی با تأکید بر اثربخشی این طرح گفت: مجازات جایگزین حبس، علاوه بر آنکه فرد محکوم را از ورود به چرخه زندان حفظ میکند، زمینه مشارکت فعال وی در کمک به جامعه و جبران رفتار نادرست خود را نیز فراهم میآورد.
عرب با قدردانی از رویکرد عدالتمحور قوه قضائیه، افزود: کمیته امداد استان به همکاریهای خود با دستگاه قضایی برای گسترش و توسعه این طرح ادامه میدهد و از همه نهادها و مردم نوعدوست دعوت میکند تا در مسیر توانمندسازی نیازمندان همراه این نهاد باشند.
