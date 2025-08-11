به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، در جلسه «گذر از اوج بار تابستان» که با حضور مدیران ارشد صنعت برق برگزار شد، اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، گزارشی از وضعیت بار و تولید کشور ارائه داد.

وی با اشاره به عبور از قله مصرف سالانه برق، هشدار داد: با توجه به کاهش ذخیره نیروگاه‌های برق‌آبی بر لزوم رعایت منظم اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف تاکید کرد.

مذکوری هدف اصلی برنامه‌های فعلی را مدیریت بهینه ذخایر آبی نیروگاه‌های برق‌آبی برای تولید برق تا پایان مرداد و جلوگیری از عمیق‌تر شدن ناترازی در شهریورماه عنوان کرد.

وی ضمن قدردانی از همکاری صنایع انرژی بر با صنعت برق از شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق خواستار نظارت دقیق‌تر بر اجرای سهمیه‌ها در سطح محلی شد.

مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران تأکید کرد: با اجرای دقیق و منظم برنامه‌های مدیریت مصرف به ویژه در بخش صنعت از وقوع خاموشی بی برنامه وبدون اطلاع در بخش خانگی جلوگیری خواهد شد.