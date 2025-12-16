به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی عملکرد صنعت برق در اوج بار تابستان ۱۴۰۴، از تدوین برنامههای جامع برای عبور کمچالش از اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ خبر داد.
وی با اشاره به اینکه برنامهریزیهای انجامشده بر پایه بررسی دقیق موانع و چالشهای سالهای گذشته صورت گرفته است، گفت: شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای تابستان ۱۴۰۵ راهکارهایی را در سه حوزه اصلی تدوین کرده است که اجرای موفق آنها مستلزم همکاری، همافزایی و پایبندی کامل همه بخشها به دستورالعملها و پروتکلهای ابلاغی است.
همراهی شرکتهای برق منطقهای در حوزه مدیریت مصرف برق
مذکوری افزود: بر اساس این برنامهها، شرکتهای برق منطقهای موظف به رعایت دقیق سلسلهمراتب دیسپاچینگی و اجرای کامل دستورالعملهای مدیریت بار و انرژی هستند.
وی همچنین اجرای دقیق برنامههای مدیریت مصرف مطابق با برنامههای ابلاغشده، توسعه ترانسفورماتورهای فوق توزیع، نصب و راهاندازی رلههای مدیریت مصرف و آمادگی گروههای رلیاژ برای اعمال تنظیمات مطابق سامانههای ابلاغی را از دیگر الزامات اعلامشده برشمرد.
مذکوری در ادامه؛ رعایت دقیق زمان شروع و پایان برنامههای مدیریت بار، اتخاذ تدابیر لازم برای برخورد با مشترکین دارای تخطی مستمر، افزایش رویتپذیری نیروگاههای تجدیدپذیر و برگزاری همایشهای توجیهی با حضور مشترکین پیش از دورههای مدیریت بار را از دیگر انتظارات مطرحشده از شرکتهای برق منطقهای عنوان کرد.
نقش تأثیر گذار شرکتهای توزیع نیروی برق در مدیریت مصرف برق تابستان ۱۴۰۵
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در ادامه، اجرای کامل و دقیق برنامههای مدیریت مصرف برق مطابق تکالیف ابلاغی را از مهمترین وظایف شرکتهای توزیع برشمرد و بر همکاری در توسعه و بهرهبرداری از سامانههای مدیریت مصرف، بهبود شاخص رویتپذیری تمامی تعرفهها، استفاده حداکثری از قابلیت محدودسازی مصرف از طریق کنتورهای هوشمند و جداسازی مؤثر فیدرهای مشترکین تأکید کرد.
وی همچنین بر رعایت دقیق زمانبندی برنامههای مدیریت بار، همکاری با ناظران عالی صنعت برق و مشارکت فعال در پروژههای توسعه منابع تولید تجدیدپذیر و تولید پراکنده تأکید کرد.
نیروگاههای صنایع؛ محور سوم برنامهها
مذکوری در بخش دیگری از این برنامهها، انتظارات مشترک از شرکتهای توزیع و برق منطقهای در حوزه نیروگاههای صنایع را کرد. شناسایی صنایع دارای ظرفیت نیروگاهی با تبادل توان با شبکه سراسری، پیگیری مشکلات آنها از مسیرهای قانونی، بررسی امکان افزایش ظرفیت تولید و ارائه راهکارهای نوین فنی و مالی برای افزایش سرمایهگذاری و بهبود راندمان نیروگاهی از جمله این موارد است.
همچنین شناسایی صنایع دارای نیروگاه بدون تبادل برق با شبکه، تشویق آنها به سرمایهگذاری در بخش تولید، ارائه راهکارهای کاهش مصرف و معرفی روشهای متنوع تجارت برق نظیر برق سبز و برق آزاد نیز در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اجرای منسجم این برنامهها میتواند نقش تعیینکنندهای در عبور ایمن و پایدار از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ و کاهش چالشهای صنعت برق کشور داشته باشد.
همایش «نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در اوج بار تابستان ۱۴۰۴ و برنامهریزی برای عبور از اوج بار ۱۴۰۵»، با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو و مدیران و معاونان و مدیران ارشد صنعت برق کشور در تاریخ ۲۵ آذرماه در سالن همایشهای شرکت برق منطقهای تهران برگزار شد.
