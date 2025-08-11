به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمود موسوی شامگاه امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مواکب حسینی در مرز شلمچه تا پایان مردادماه به زائران اربعین حسینی در مسیر بازگشت خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی افزود: هم‌اکنون ظرفیت اسکان ۱۵ تا ۱۸ هزار زائر در مواکب و موقعیت‌های مستقر در شلمچه فراهم است تا زائران بتوانند هنگام بازگشت از مراسم اربعین برای رفع خستگی در این مکان‌ها استراحت کنند.

موسوی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بیان کرد: از ۲۵ صفر تعداد مواکب در مسیر رفت کاهش می‌یابد اما خدمت‌رسانی به زائران در مسیر بازگشت به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت.

وی همچنین تأکید کرد: هیچ مشکلی برای تأمین سه وعده غذایی زائران در شلمچه وجود ندارد و اقلامی مانند آب، یخ و گاز به‌صورت رایگان در اختیار موکب‌داران قرار می‌گیرد.

این اقدامات در راستای تسهیل زیارت اربعین و رفاه حال زائران حسینی انجام شده و انتظار می‌رود با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، خدمات‌رسانی به زائران تا پایان ایام اربعین با کیفیت مطلوبی ادامه یابد.