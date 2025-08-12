  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

موج بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه

موج بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه

شلمچه - عصر سه‌شنبه ۲۱ مرداد در گذرگاه مرزی شلمچه شاهد موج سنگین بازگشت زائران اربعین حسینی هستیم

دریافت 11 MB

فیلم: علی نواصر

کد خبر 6558878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها