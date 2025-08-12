https://mehrnews.com/x38LKG ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲ کد خبر 6558878 استانها خوزستان استانها خوزستان ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲ موج بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه شلمچه - عصر سهشنبه ۲۱ مرداد در گذرگاه مرزی شلمچه شاهد موج سنگین بازگشت زائران اربعین حسینی هستیم دریافت 11 MB فیلم: علی نواصر کد خبر 6558878 کپی شد مطالب مرتبط پذیرش بیش از ۵۰ هزار خودروی زائران در توقفگاههای شلمچه و چذابه وضعیت تردد در مرز شلمچه؛ عصر دوشنبه۲۰ مرداد بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تردد از مرزهای خوزستان انجام شده است بازگشت بیش از ۳۶۰۰ زائر اربعین حسینی به گیلان خدمترسانی مواکب حسینی به زائران اربعین در شلمچه تا پایان مرداد برچسبها اربعین حسینی اربعین 1404 مرز شلمچه
