آغاز پروژه تولید سوخت «آر.دی.اف» از پسماند در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ساکتی با اشاره به آغاز پروژه تولید سوخت مشتق از پسماند (آر. دی. اف) اظهار کرد: پس از دریافت و بررسی اسناد فنی و برگزاری جلسات متعدد، قرارداد این پروژه با موفقیت منعقد شده است.

وی افزود: هم‌اکنون این پروژه در مرحله ابلاغ توسط سازمان سرمایه‌گذاری قرار دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به دستاوردهای مهم این طرح تصریح کرد: اجرای این پروژه منجر به کاهش قابل توجه دفن پسماند، ایجاد ارزش افزوده از مواد زائد، کاهش تولید شیرابه و جلوگیری از آلودگی خاک و محیط زیست خواهد شد.

وی با بیان اینکه سوخت «آر. دی. اف» تولیدی از این خط، جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی در صنایع انرژی‌بر خواهد بود، گفت: این پروژه گامی بلند در راستای تحقق اقتصاد چرخشی و مدیریت پایدار پسماند در شهر اصفهان محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، سوخت RDF (Refuse Derived Fuel) سوختی است که از مواد زائد جامد تولید می‌شود. این مواد پس از فرآیندهای بازیافت و پردازش، به عنوان یک منبع انرژی قابل استفاده در صنایع مختلف به کار می‌روند. RDF به عنوان یک سوخت جایگزین برای سوخت‌های فسیلی و یک روش مدیریت پسماند پایدار مورد توجه قرار گرفته است.