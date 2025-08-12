  1. استانها
اعزام کاروان «دختران اربعین‌ساز» اردل به کربلای معلی

اردل - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردل از حضور دختران حاج قاسم شهرستان اردل در مراسم پیاده‌روی اربعین خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پیمان رامینه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع) از اعزام کاروان دختران حاج قاسم شهرستان اردل به مراسم پیاده‌روی اربعین و زیارت کربلای معلی خبر داد و اظهار کرد: این برنامه به مدت پنج روز با حضور ۴۷ نفر از دختران حاج قاسم برگزار شد که برخی‌ها نیز با همراهی مادران خود شرکت داشتند و زیارت مادر دختری به جا آوردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردل با ذکر اینکه بالغ بر ۳۹ نفر از این جمع ۴۷ نفره زائر اولی بودند، ادامه داد: کاروان دختران حاج قاسم از سراسر شهرستان با ذوق و شوق خاصی این سفر معنوی را در ایام برپایی همایش عظیم اربعین تجربه کردند.

رامینه با بیان اینکه این کاروان با عنوان «دختران اربعین‌ساز» متشکل از دختران نوجوان شهرستان و مادران آنها و با هزینه خودشان بود، گفت: این سفر زیارتی پنج روزه ذیل برنامه‌های تابستانی این مجموعه برگزار شد که با استقبال دختران حاج قاسم و خانواده‌های آنان مواجه شد.

وی تصریح کرد: کاروان دختران اربعین‌ساز از مرز شلمچه عازم شد و پس از زیارت و بازدید در شهرهای نجف و کوفه و یک روز پیاده‌روی به کربلای معلی مشرف شدند.

