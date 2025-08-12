حجت‌الاسلام والمسلمین پیمان رامینه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع) از اعزام کاروان دختران حاج قاسم شهرستان اردل به مراسم پیاده‌روی اربعین و زیارت کربلای معلی خبر داد و اظهار کرد: این برنامه به مدت پنج روز با حضور ۴۷ نفر از دختران حاج قاسم برگزار شد که برخی‌ها نیز با همراهی مادران خود شرکت داشتند و زیارت مادر دختری به جا آوردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اردل با ذکر اینکه بالغ بر ۳۹ نفر از این جمع ۴۷ نفره زائر اولی بودند، ادامه داد: کاروان دختران حاج قاسم از سراسر شهرستان با ذوق و شوق خاصی این سفر معنوی را در ایام برپایی همایش عظیم اربعین تجربه کردند.

رامینه با بیان اینکه این کاروان با عنوان «دختران اربعین‌ساز» متشکل از دختران نوجوان شهرستان و مادران آنها و با هزینه خودشان بود، گفت: این سفر زیارتی پنج روزه ذیل برنامه‌های تابستانی این مجموعه برگزار شد که با استقبال دختران حاج قاسم و خانواده‌های آنان مواجه شد.

وی تصریح کرد: کاروان دختران اربعین‌ساز از مرز شلمچه عازم شد و پس از زیارت و بازدید در شهرهای نجف و کوفه و یک روز پیاده‌روی به کربلای معلی مشرف شدند.