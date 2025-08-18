  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

تشریح فعالیت کاروان دختران اربعین ساز در ایام اربعین حسینی

تشریح فعالیت کاروان دختران اربعین ساز در ایام اربعین حسینی

در آستانه فرارسیدن ایام اربعین حسینی، کاروان «دختران اربعین‌ساز» متشکل از ۴۰ نفر از دختران فعال عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و گفتمانی، به کشور عراق اعزام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن ایام اربعین حسینی، کاروان «دختران اربعین‌ساز» متشکل از ۴۰ نفر از دختران فعال، توانمند و دغدغه‌مند عرصه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و گفتمانی، به کشور عراق اعزام شد و در مسیر طریق‌العلماء به پیاده‌روی پرداخت.

این سفر زیارتی تربیتی با حضور جمعی از دختران نخبه و علاقه‌مند به فعالیت‌های گفتمانی و رسانه‌ای برگزار شد و برنامه‌های متنوعی در دو بخش زیارتی و تربیتی را شامل می‌شد.

در بخش زیارتی، اعضای کاروان توفیق حضور در بارگاه نورانی امیرالمؤمنین علی (ع) در نجف اشرف و سیدالشهدا امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) در کربلا را یافتند. همچنین زیارت وادی‌السلام و قبور علما، شهدا و پیامبران الهی، به‌همراه بازدید از منزل تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در نجف و خانه و کتابخانه آیت‌الله قریشی از دیگر برنامه‌های این کاروان بود.

در بخش تربیتی این سفر، کلاس‌های معرفتی و گفتمانی با حضور اساتید برجسته، از جمله حجت‌الاسلام تقدیری، رئیس بنیاد ملی نوجوان، و حجت‌الاسلام ایمانی، استاد حوزه و دانشگاه، برگزار شد. در این نشست‌ها، موضوعاتی همچون تعمیق مباحث معرفتی، جهت‌دهی به استعدادها و ترسیم افق‌های فکری و فرهنگی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین دختران حاضر در کاروان «اربعین‌ساز» به اجرای عملیات رسانه‌ای با محوریت اربعین حسینی، مقاومت اسلامی و روایت‌گری از این حماسه عظیم پرداختند تا، سهمی در بازتاب جهانی این حرکت معنوی ایفا کنند.

کد خبر 6563754
سمانه نوری زاده قصری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها