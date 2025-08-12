به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش زهرا کار، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی، به تشریح دو چالش اساسی پیش روی این دانشگاه پرداخت که ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی آن را محدود کرده‌اند.

وی با تأکید بر ناترازی بودجه و هزینه‌ها گفت: با وجود افزایش قابل توجه نیازهای آموزشی و پژوهشی، بودجه تخصیصی دانشگاه متناسب با این رشد نبوده است. این موضوع باعث شده تجهیز آزمایشگاه‌ها به تعویق بیفتد، امکانات خوابگاهی با کمبود شدید مواجه شود و فضای فیزیکی دانشکده‌ها محدود و نامناسب باقی بماند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی افزود: خوشبختانه دانشگاه‌های اقماری که زمانی زیرمجموعه دانشگاه خوارزمی بودند، در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه امکانات فیزیکی، تجهیزات آزمایشگاهی و فضای آموزشی داشته‌اند و این نکته، شاهدی روشن بر عدم توسعه کافی و تخصیص ناکافی منابع به دانشگاه خوارزمی در طول دهه‌های گذشته است.

زهرا کار افزود: این ناترازی‌ها به‌طور مستقیم بر کیفیت آموزش و انگیزه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تأثیر منفی گذاشته و مانع تحقق جایگاه واقعی دانشگاه در میان برترین مراکز علمی کشور و منطقه شده است.

وی در ادامه به چالش دوم اشاره کرد و گفت: من (چالش دو را) ناترازی جایگاه کنونی با جایگاه تاریخی و قبلی دانشگاه خوارزمی می‌نامم.

وی ادامه داد: این دانشگاه که پیش‌تر تحت عنوان دانشسرای عالی و دانشگاه تربیت معلم شناخته می‌شد، همواره یکی از مراکز پیشرو در توسعه آموزش عالی کشور بوده است. اعضای هیئت علمی پیشین و دانشجویان آن دوره، همواره به این جایگاه و اعتبار تاریخی دانشگاه افتخار می‌کردند. متأسفانه، وضعیت فعلی دانشگاه فاصله قابل توجهی با این دوران طلایی دارد و این موضوع باعث دلسردی و تمایل اعضای هیئت علمی تأثیرگذار به انتقال به دانشگاه‌های برخوردارتر شده است، این روند هشدار جدی برای آینده علمی و فرهنگی دانشگاه خوارزمی است.

کیانوش زهرا کار در پایان بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های بودجه‌ای، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و تدوین نقشه راه جامع برای ارتقای جایگاه علمی و امکانات فیزیکی دانشگاه تأکید کرد و گفت: حمایت جدی مسئولان وزارت عتف، کلید عبور از این وضعیت نامناسب است.