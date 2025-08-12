به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیدیبو، تیزر نمایش «[ع.] (اِ.) ۱- خرچنگ ۲- برج چهارم از بروج دوازده‌گانه» به نویسندگی و کارگردانی پویا پیرحسینلو و به تهیه‌کنندگی فیدیبو منتشر شد.

بلیت‌های سه اجرای اول این نمایش در ساعات اولیه آغاز بلیت‌فروشی با استقبال مخاطبان به پایان رسید. نمایش «خرچنگ» از جمعه ۲۴ مرداد هر شب ساعت ۲۰:۱۵ در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

«خرچنگ» روایتی سوررئال از بازگشت زنی ۳۰ ساله به خانه‌ای است که در کودکی از آن رانده شده است.

بازیگران نمایش «[ع.] (اِ.) ۱- خرچنگ ۲- برج چهارم از بروج دوازده‌گانه» مهتاب ثروتی، سجاد تابش، مریم آشوری، ندا خورشیدی و بازی‌دهندگان: زهرا پورعلی، ثمین زاهدانی، درنا کمالو، مریم معصومی نژاد، صبا میرزانژاد و مرضیه نادری و بازیگران کودک: مهرسا صدر، ماهور صادق‌علی هستند.

مجری طرح این نمایش ایمان یزدی و مدیر پروژه رامین سپاسی است. همچنین، مشاور کارگردان: رامین اکبری، گروه کارگردانی: عرفان توانا، مرضیه نادری، درنا کمالو، آیدا فاضلیان، طراح صحنه: میثم خاوری، مائده جزی‌زاده، طراح موسیقی: حامد فهیمی، طراح و ساخت صورتک: مریم رحمانی، طراح گریم: امیر قادری، طراح لباس: دینا یوسف‌پور، طراح فرم: شکیبا طاری، گرافیک: میثم خاوری، ویدئو: رضا پیلگاه، عکس: یاشا وکیلی، ویدئو مپ‌: حسین عبائیان، اجرای صحنه: سامان علی‌اکبر، مدل‌سازی: شمیم سلوکی، اجرای گریم آقایان: کامبیز معماری، اجرای گریم خانم‌ها: لیلا سرنی، فرناز مرتضوی، شبنم روزبهانه و گروه ویدئو: حمید دالوند، مصطفی علی اکبری هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت روزهای جدید نمایش «[ع.] (اِ.) ۱- خرچنگ ۲- برج چهارم از بروج دوازده‌گانه» به سایت فیدیبو مراجعه کنند.