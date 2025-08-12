به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آئینی و سنتی در سه بخش مفصل؛ شامل کارگاههای آموزشی، پژوهش و سمینار و اجراهای صحنهای و فضای باز از ۲۰ مرداد آغاز شده است.
بخش کارگاههای آموزشی این رویداد با شعار «مدرسهای به وسعت ایران زمین» شامل ۱۰۵ کارگاه آموزشی در ۷ شاخه متفاوتِ نمایشهای آئینی و سنتی در دو دوره در حال برگزاری است. دور نخست این بخش با ۴۸ کارگاه آموزشی از ۲۰ مرداد تا ۶ شهریور در شهرهای جلفا، تبریز، اهر، اردبیل، قزوین، اراک، سوسنگرد، خواف، گنبد، سیاهکل، سنندج، میناب، مهریز، آشخانه، سبزوار، بهشهر، یزد، همدان، ملایر، سیرجان، اصفهان، شیراز، قصرقند، میرجاوه، نیشابور، انزلی، رشت، شهریار، اسلامشهر، ساری و مریوان در حال برگزاری است. همچنین دور دوم آن نیز از ۸ تا ۲۳ شهریور در مناطق دیگری از کشور برپا خواهد شد که اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میشود. کارگاههای آموزشی به صورت مشارکتی طی تعامل با ادارات و سازمانهای دولتی، عمومی و مراکز خصوصی استانها برنامهریزی و برگزار میشود.
دومین بخش این رویداد بخش پژوهش و سمینار است که نیمه دوم شهریور برگزار خواهد شد و سومین بخش بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آئینی و سنتی نیز شامل اجراهای صحنهای و فضای باز است.
بیست و دومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آئینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری از ۲۰ مرداد تا ۱۸ مهر سال جاری با شعار «نمایش ایرانی برای تمام مردم ایران زمین» در سراسر ایران در حال برگزاری است.
