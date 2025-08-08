«خرچنگ» به تئاتر شهر رسید؛ مهتاب ثروتی در نمایشی سوررئال

به گزارش خبگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «[ع.] (اِ.) ۱- خرچنگ ۲- برج چهارم از بروج دوازدهگانه» به نویسندگی و کارگردانی پویا پیرحسینلو از جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۲۰:۱۵ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
«خرچنگ» روایتی سوررئال از بازگشت زنی ۳۰ ساله به خانهای است که در کودکی از آن رانده شده است.
متن این نمایش پیش از این جایزه بهترین متن «جایزه سینمایی نیویورک (NYCA)» را برده و برگزیده جشنوارههای بینالمللی از آمریکا، ژاپن، یونان، سوئد بوده است.
پویا پیرحسینلو در سالهای گذشته نمایشهای «سنگفرشهای خیابان ولیعصر» (۱۳۹۴)، «آفتابکاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه» (۱۳۹۷) و «پرواز عمود کبوتر دریایی دودی برفراز آبهای سرد و معتدل اقیانوس اطلس» (۱۳۹۵ و ۱۳۹۸) را روی صحنه برده است.
بازیگران نمایش «[ع.] (اِ.) ۱- خرچنگ ۲- برج چهارم از بروج دوازدهگانه» مهتاب ثروتی، سجاد تابش، مریم آشوری، ندا خورشیدی و بازیدهندگان: زهرا پورعلی، ثمین زاهدانی، درنا کمالو، مریم معصومی نژاد، صبا میرزانژاد و مرضیه نادری و بازیگران کودک: مهرسا صدر، ماهور صادقعلی هستند.
مجری طرح این نمایش ایمان یزدی و مدیر پروژه رامین سپاسی است. این اثر نمایشی با تهیهکنندگی فیدیبو روی صحنه میرود.
همچنین، مشاور کارگردان: رامین اکبری، گروه کارگردانی: عرفان توانا، مرضیه نادری، درنا کمالو، آیدا فاضلیان، طراح صحنه: میثم خاوری، مائده جزیزاده، طراح موسیقی: حامد فهیمی، طراح و ساخت صورتک: مریم رحمانی، طراح گریم: امیر قادری، طراح لباس: دینا یوسفپور، طراح فرم: شکیبا طاری، گرافیک: میثم خاوری، ویدیو: رضا پیلگاه، عکس: یاشا وکیلی، ویدیو مپ: حسین عبائیان، اجرای صحنه: سامان علیاکبر، مدلسازی: شمیم سلوکی، اجرای گریم آقایان: کامبیز معماری، اجرای گریم خانمها: لیلا سرنی، فرناز مرتضوی، شبنم روزبهانه، گروه ویدیو: حمید دالوند، مصطفی علی اکبری دیگر عوامل اجرای نمایش «[ع.] (اِ.) ۱- خرچنگ ۲- برج چهارم از بروج دوازدهگانه» هستند.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت به سایت فیدیبو مراجعه کنند.
