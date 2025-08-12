گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ۱۲ کشور عضو این سازمان در ماه ژوئیه (تیر - مرداد)، درمجموع ۲۷ میلیون و ۵۴۳ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به ماه ژوئن، ۲۶۳ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.

تولید نفت ایران روزانه ۱۲ هزار بشکه کاهش یافته و به ۳ میلیون و ۲۴۵ هزار بشکه در روز رسیده است. با این حال ایران جایگاه سومین تولیدکننده نفت اوپک را پس از عربستان و عراق حفظ کرده است. میانگین تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۴ برابر با ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار بشکه در روز بوده است.

عربستان با تولید روزانه ۹ میلیون و ۵۲۶ هزار بشکه، عراق با تولید روزانه ۳ میلیون و ۹۰۲ هزار بشکه و ایران با تولید روزانه ۳ میلیون و ۲۴۵ هزار بشکه سه تولیدکننده بزرگ اوپک در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ هستند.

اعضای اوپک‌پلاس نیز در ماه ژوئیه ۱۴ میلیون و ۳۹۷ هزار بشکه در روز تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۱۴ میلیون و ۳۲۴ هزار بشکه‌ای در ماه ژوئن، ۷۲ هزار بشکه افزایش داشته است.

درمجموع تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک و متحدانش در ماه ژوئیه به ۴۱ میلیون و ۹۴۰ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه ژوئن (۴۱ میلیون و ۶۰۵ هزار بشکه) ۳۳۵ هزار بشکه افزایش داشته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن، یک دلار و ۶۸ سنت افزایش یافته است. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه ژوئیه ۲۰۲۵، ۷۰ دلار و ۸۱ سنت ثبت شد، در حالی که این رقم در ماه ژوئن، ۶۹ دلار و ۱۳ سنت برای هر بشکه بود. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۴، ۸۳ دلار و ۶۲ سنت بوده است. قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه ژوئیه به ۷۰ دلار و ۹۷ سنت برای هر بشکه رسید که این مقدار، یک دلار و ۲۴ سنت بیشتر از ماه ژوئن ۲۰۲۵ است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک (ژوئیه)، تقاضای جهانی نفت خام برای سال ۲۰۲۵ با یک میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه افزایش روزانه همراه خواهد بود. مجموع تقاضای نفت جهان برای سال ۲۰۲۵، ۱۰۵ میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است.