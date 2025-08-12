  1. اقتصاد
افزایش ۳۳۵ هزار بشکه‌ای تولید نفت اوپک و اوپک‌پلاس

مجموع تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک‌ و اوپک‌پلاس در ماه گذشته میلادی به ۴۱ میلیون و ۹۴۰ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه ژوئن (۴۱ میلیون و ۶۰۵ هزار بشکه) ۳۳۵ هزار بشکه‌ افزایش داشته است.

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ۱۲ کشور عضو این سازمان در ماه ژوئیه (تیر - مرداد)، درمجموع ۲۷ میلیون و ۵۴۳ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به ماه ژوئن، ۲۶۳ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.

تولید نفت ایران روزانه ۱۲ هزار بشکه کاهش یافته و به ۳ میلیون و ۲۴۵ هزار بشکه در روز رسیده است. با این حال ایران جایگاه سومین تولیدکننده نفت اوپک را پس از عربستان و عراق حفظ کرده است. میانگین تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۴ برابر با ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار بشکه در روز بوده است.

عربستان با تولید روزانه ۹ میلیون و ۵۲۶ هزار بشکه، عراق با تولید روزانه ۳ میلیون و ۹۰۲ هزار بشکه و ایران با تولید روزانه ۳ میلیون و ۲۴۵ هزار بشکه سه تولیدکننده بزرگ اوپک در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ هستند.

اعضای اوپک‌پلاس نیز در ماه ژوئیه ۱۴ میلیون و ۳۹۷ هزار بشکه در روز تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۱۴ میلیون و ۳۲۴ هزار بشکه‌ای در ماه ژوئن، ۷۲ هزار بشکه افزایش داشته است.

درمجموع تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک و متحدانش در ماه ژوئیه به ۴۱ میلیون و ۹۴۰ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه ژوئن (۴۱ میلیون و ۶۰۵ هزار بشکه) ۳۳۵ هزار بشکه افزایش داشته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن، یک دلار و ۶۸ سنت افزایش یافته است. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه ژوئیه ۲۰۲۵، ۷۰ دلار و ۸۱ سنت ثبت شد، در حالی که این رقم در ماه ژوئن، ۶۹ دلار و ۱۳ سنت برای هر بشکه بود. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۴، ۸۳ دلار و ۶۲ سنت بوده است. قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه ژوئیه به ۷۰ دلار و ۹۷ سنت برای هر بشکه رسید که این مقدار، یک دلار و ۲۴ سنت بیشتر از ماه ژوئن ۲۰۲۵ است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک (ژوئیه)، تقاضای جهانی نفت خام برای سال ۲۰۲۵ با یک میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه افزایش روزانه همراه خواهد بود. مجموع تقاضای نفت جهان برای سال ۲۰۲۵، ۱۰۵ میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است.

