  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

قیمت جهانی نفت امروز ۲۴ مرداد؛ برنت ۶۶ دلار و ۷۵ سنت شد

قیمت جهانی نفت امروز ۲۴ مرداد؛ برنت ۶۶ دلار و ۷۵ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز (جمعه، ۲۴ مرداد) با ۲۰ سنت معادل ۰.۳۰ درصد کاهش به ۶۶ دلار و ۶۴ سنت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در آستانه دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا تغییر چندانی در معاملات روز جمعه نداشته است. هشدار ترامپ درمورد پیامدهای عدم رسیدن به یک قرارداد صلح در اوکراین نگرانی در مورد عرضه نفت را بالا برده و قیمت آن را در معاملات روز گذشته افزایش داده بود.

اطلاعات اقتصادی مثبت ژاپن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت خام دنیا هم بر قیمت این کالا تأثیر گذاشته است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز (جمعه، ۲۴ مرداد) با ۲۰ سنت معادل ۰.۳۰ درصد کاهش به ۶۶ دلار و ۶۴ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۲ سنت معادل ۰.۳۴ درصد کاهش ۶۳ دلار و ۷۴ سنت معامله می‌شود.

کد خبر 6560743
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها