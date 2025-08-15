قیمت جهانی نفت امروز ۲۴ مرداد؛ برنت ۶۶ دلار و ۷۵ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در آستانه دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا تغییر چندانی در معاملات روز جمعه نداشته است. هشدار ترامپ درمورد پیامدهای عدم رسیدن به یک قرارداد صلح در اوکراین نگرانی در مورد عرضه نفت را بالا برده و قیمت آن را در معاملات روز گذشته افزایش داده بود.

اطلاعات اقتصادی مثبت ژاپن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت خام دنیا هم بر قیمت این کالا تأثیر گذاشته است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز (جمعه، ۲۴ مرداد) با ۲۰ سنت معادل ۰.۳۰ درصد کاهش به ۶۶ دلار و ۶۴ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۲ سنت معادل ۰.۳۴ درصد کاهش ۶۳ دلار و ۷۴ سنت معامله می‌شود.