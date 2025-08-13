۳ هزار ملک مازاد دولت شناسایی شد؛ ۶۷۰ ملک در مزایده

زهره عالی‌پور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند مولدسازی در سال جاری گفت: از ابتدای اجرای مصوبه شورای هماهنگی سران که اوایل آذرماه ۱۴۰۴ تصویب شد، تا امروز بیش از ۳۰۰۰ مورد ملک و اموال متعلق به دولت شناسایی شده است. رقم مربوط به این ۳۰۰۰ ملک، که کمی بیش از این تعداد نیز هست، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۶۷۰ ملک در فرآیند قیمت‌گذاری قرار دارند که رقم آنها بالغ بر ۹۶,۶۰۰ میلیارد تومان است. بخشی از اطلاعات مربوط به این املاک هنوز در حال تکمیل است. از این تعداد ۶۷۸ مورد نیز به مزایده گذاشته شده‌اند که رقم موفقیت در فروش قطعاً کمتر از این رقم بوده است.

عالی‌پور تصریح کرد: در سایر حوزه‌ها غیر از فروش، از جمله معاوضه و مشارکت عمومی-خصوصی، اطلاعات در حال تکمیل است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: تاکنون حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان فروش قطعی شده است. این منابع از منابع خزانه نیست و عمدتاً به پیمانکاران بابت خدماتی که به دولت ارائه داده‌اند و مطالباتی که دارند پرداخت شده است. امیدواریم این مسیر در تأمین منابع مالی طرح‌های نیمه‌تمام دولت مؤثر واقع شود.