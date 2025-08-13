به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، آئین معنوی پیاده‌روی جاماندگان اربعین با عنوان «به تو از دور سلام» روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.



این مراسم رأس ساعت ۹ صبح از میدان آزادی آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان با حرکت دسته‌جمعی به سمت گلزار شهدای کرمانشاه، مسیر عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) را می‌پیمایند. در طول مسیر، مواکب مردمی و هیئت‌های مذهبی با برپایی ایستگاه‌های پذیرایی و خدمت‌رسانی، از زائران این پیاده‌روی معنوی استقبال خواهند کرد.



زائران پس از طی مسیر، در جوار قبور مطهر شهدا حضور یافته و با قرائت زیارت اربعین، یاد و نام شهدای والامقام را گرامی می‌دارند. امسال این مراسم با شعار جهانی اربعین «اِنّا عَلَی العَهد» برگزار می‌شود که پیام پایداری و وفاداری به پیمان با امام حسین (ع) را به همراه دارد.



پیاده‌روی جاماندگان اربعین در کرمانشاه، فرصتی است برای کسانی که توفیق حضور در کربلای معلی را نیافته‌اند تا با گام‌های استوار و دل‌هایی سرشار از محبت، پیوند معنوی خود را با کاروان حسینی مستحکم کنند و بار دیگر کرمانشاه را به‌عنوان «دروازه کربلا» و مبدأ عشق به سیدالشهدا (ع) معرفی نمایند.



این آئین هرساله با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون، جوانان و عاشوراییان برگزار می‌شود و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز با استقبال پرشور مردم مؤمن و انقلابی کرمانشاه همراه باشد.