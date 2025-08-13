  1. استانها
تمهیدات ترافیکی مراسم جاماندگان اربعین حسینی در البرز

کرج - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از اجرای تمهیدات ترافیکی در آئین برگزاری پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمدالله رحمتی پور اظهار کرد: این تمهیدات به منظور روان سازی ترافیک و تسهیل در عبور و مرور به ویژه در محدوده اجرای مراسم از ساعات اولیه روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه اعمال می‌شود.

وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده محدودیت ترافیکی و ممنوعیت تردد از ساعت هفت صبح روز پنجشنبه در خیابان انقلاب حصارک تا امامزاده محمد (ع) کرج و از میدان دفاع مقدس به سمت امامزاده اعمال خواهد شد.

رحمتی پور اضافه کرد: همچنین با توجه به تجمع عزاداران حسینی در محدوده پیاده راه امامزاده حسن (ع)، پیش بینی اعمال محدودیت ترافیکی در طول بلوار امامزاده از چهارراه مصباح و از میدان توحید به سمت امامزاده حسن (ع) به عمل‌آمده و در صورت نیاز اجرا خواهد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های پلیس راهور از ساعات بامداد تا پایان مراسم حاضر خواهند بود و از شهروندان درخواست داریم ضمن همکاری لازم با پلیس از توقف در محل‌های ممنوع و طول مسیر پیاده روی و معابر منتهی به محل برگزاری مراسم خودداری کنند.

