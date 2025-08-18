حضور ۲۵ هزار کرمانشاهی در راهپیمایی جاماندگان اربعین

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین در مناطق مختلف استان، اظهار کرد: امسال بیش از ۲۵ هزار نفر از مردم مؤمن و عاشق اهل‌بیت (ع) در سراسر استان کرمانشاه در این آئین معنوی شرکت کردند.

وی افزود: از این تعداد حدود ۱۵ هزار نفر در شهر کرمانشاه حضور یافتند و مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین را با عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) طی کردند. همچنین نزدیک به ۱۰ هزار نفر دیگر نیز در شهرستان‌های مختلف استان حضور داشتند و مراسم مشابهی را برگزار کردند.

حجت‌الاسلام عبدی با بیان اینکه این مراسم در سطحی گسترده و همزمان در نقاط مختلف برگزار شد، تصریح کرد: راهپیمایی جاماندگان اربعین امسال در ۱۱ شهرستان و ۲ بخش استان کرمانشاه برپا شد که هرکدام جلوه‌ای از شور حسینی و انسجام مردمی را به نمایش گذاشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: مردم این استان همواره نشان داده‌اند که در مناسبت‌های دینی و انقلابی با تمام وجود حضور پیدا می‌کنند و برگزاری باشکوه این مراسم در روز اربعین، سندی دیگر بر عشق و ارادت عمیق مردم کرمانشاه به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) است.

وی ادامه داد: راهپیمایی جاماندگان اربعین در استان کرمانشاه علاوه بر بازآفرینی حال و هوای کربلا و مسیر نجف تا کربلا، فرصتی برای تجدید بیعت مردم با آرمان‌های حسینی و زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت بود.

به گفته حجت الاسلام عبدی، این مراسم با مشارکت اقشار مختلف مردم، هیئت‌های مذهبی، خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون، بسیجیان و جوانان مؤمن استان برگزار شد و جلوه‌ای کم‌نظیر از وحدت، ایمان و عشق به سیدالشهدا (ع) را رقم زد.