پایش ۶ هزار واحد صنفی کهگیلویه و لنده؛شناسایی ۶۰۰ واحد متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قدیمی صبح چهارشنبه در نشست خبری با جمعی از خبرنگاران کهگیلویه از نظارت مستمر بر بازار و برخورد قاطع با تخلفات صنفی خبر داد.
وی با تأکید بر اهمیت دسترسی آسان و بدون دغدغه مردم به کالاهای اساسی، گفت: رصد و پایش بازار زمان خاصی ندارد؛ این نظارتها بهصورت مستمر انجام میشود تا آرامش در تأمین مایحتاج عمومی حفظ شود.
رئیس اداره صمت کهگیلویه و لنده با اشاره به عملکرد واحدهای بازرسی، افزود: در راستای رسالت نظارتی، از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۸۶۴ واحد صنفی متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند که ۶۰۰ واحد طی ۶ ماه اخیر بوده است.
وی بیشترین تخلفات را مربوط به عدم درج قیمت کالاها دانست و گفت که این تخلف زمینهساز گرانفروشی و سوءاستفاده از حقوق مصرفکننده است.
قدمی از شهروندان خواست با پیوستن به پویش «نه به خرید کالای بدون قیمت»، در مقابله با تخلفات صنفی مشارکت فعال داشته باشند.
وی بیان کرد: ۴۱ واحد تولیدی موفق به دریافت پروانه کسب شدهاند.
رئیس اداره صمت کهگیلویه و لنده به محدودیت منابع انسانی اشاره کرد و ادامه داد: نظارت بر بیش از ۶ هزار واحد صنفی تنها با حضور سه بازرس انجام میشود که این امر نیازمند همراهی بیشتر مردم و رسانهها در گزارش تخلفات است.
