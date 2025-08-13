دریافت 5 MB کد خبر 6559787 https://mehrnews.com/x38M7d ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷ کد خبر 6559787 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷ تاکید وزیر کشور در مورد تامین اتوبوس برای بازگشت اتباع وزیر کشور از تامین اتوبوس برای بازگشت اتباع و تسریع روند آن خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط فعالیت ۵۷ موکب مردمی در همدان برای پذیرایی از زائران اربعین پیش بینی ورود حدود ۸ میلیون زائر به مشهد مقدس مومنی: یک میلیون و ۲۰۰ هزار زائر هنوز از عراق به کشور بازنگشتهاند برچسبها مومنی ایران عراق اربعین حسینی اربعین 1404 اتباع خارجی
