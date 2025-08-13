دریافت 5 MB
کد خبر 6559787
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

تاکید وزیر کشور در مورد تامین اتوبوس برای بازگشت اتباع

تاکید وزیر کشور در مورد تامین اتوبوس برای بازگشت اتباع

وزیر کشور از تامین اتوبوس برای بازگشت اتباع و تسریع روند آن خبر داد.

