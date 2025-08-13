به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور و علی اکبر پور جمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین بعد از ظهر امروز ٢٢ مرداد ماه در قرارگاه پایش و نظارت ستاد مرکزی اربعین حضور پیدا کردند.
مؤمنی ضمن عرض تسلیت ایام اربعین حسینی گفت: امسال هماهنگیها و تلاشها نسبت به سالهای گذشته بسیار بهتر بوده و باید سال آینده نیز این روند ارتقا یابد. مشاهدات میدانی از مرزها نشان میدهد که هماهنگی دستگاهها نسبت به سال قبل بهبود چشمگیری داشته و همکاری میان ایران و عراق، چه در حوزه مرزهای ایران و چه در داخل خاک عراق، افزایش یافته است. ستاد عتبات نیز در این زمینه تلاشهای فراوانی انجام داده است.
وزیر کشور با قدردانی از ستاد مرکزی اربعین، همکاران این ستاد و رسانههایی که در پوشش این رویداد فرهنگی نقشآفرینی کردند، افزود: بر اساس آمار، بیش از ٣ میلیون نفر از کشور خارج شدهاند که حدود یکمیلیون و۲۰۰ هزار نفر از آنها هنوز به کشور بازنگشتهاند. بنابراین وظیفه کمیتهها در روزهای آینده سنگینتر خواهد بود و باید تلاش شود ایستایی و معطلی برای زائران به حداقل برسد. اصلیترین اولویت ما باید فراهم کردن شرایط بازگشت روان زائران به کشور باشد.
وی با تأکید بر اهمیت ارزیابی و آسیبشناسی گفت: از همه میخواهم ارزیابی و آسیبشناسی کلی انجام شود و هر دستگاه نیز در حوزه خود گزارشی از نقاط قوت و ضعف ارائه کند تا سال آینده با تکرار نواقص امسال مواجه نشویم.
