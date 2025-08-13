پیش بینی ورود حدود ۸ میلیون زائر به مشهد مقدس

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در آستانه دهه پایانی ماه صفر و سالروز ارتحال پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، مشهد مقدس خود را برای میزبانی از خیل عظیم زائران آماده میکند. حجت الاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، از تمهیدات گستردهای برای اسکان، خدماتدهی و تأمین امنیت زائران در این ایام خبر داد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: در ایام پایانی ماه صفر، ویژه برنامههای گستردهای برای خدمت به زائران امام رضا (ع) و بزرگداشت ارتحال پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) در حال انجام است. بعد از برگزاری موفق برنامههای اربعین حسینی، با اعزام بیش از ۷۲۰۰ نیروی خدماتی به ۱۳۰ موکب مستقر در مسیرهای پیادهروی عراق، اکنون تمرکز بر خدماتدهی به زائران حضرت ثامنالحجج در مشهد مقدس است.
وی تاکید کرد: برای این منظور ستاد خدمات سفر با ۱۴ کمیته تخصصی و کمیته ویژه در فرمانداری مشهد تشکیل شده و هماهنگیهای لازم با آستان قدس رضوی صورت گرفته است تا مانور عظیمی در خدمترسانی به زائران دهه آخر صفر برگزار شود.
عسکری همچنین از برنامههای فرهنگی و خدماتی متنوعی خبر داد که در مسیر استقبال و پذیرایی از دو برابر زائران نسبت به اربعین، پیشبینی و تدارک دیده شده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت: خدمت به زائران امام رضا (ع) همواره مورد توجه ویژه ماست و امیدواریم با همکاری دستگاههای مختلف بتوانیم ایامی پربرکت و پرخیر را رقم بزنیم.
وی با اشاره به اهمیت موضوع زیارت و ابعاد فرهنگی آن، گفت: کمیته فرهنگی ستاد خدمات سفر با همکاری آستان قدس رضوی برنامههای فرهنگی متعددی را طراحی کرده است. این برنامهها شامل تبیین مفهوم زیارت و آموزشهای فرهنگی در مسیر سفر، در اتوبوس، قطار و هواپیما و همچنین در محل استقرار زائران است. برای زائران پیاده نیز برنامههای ویژه فرهنگی و خدماتی در نظر گرفته شده است.
«هم محله امام رضا»؛ میزبانی مردمی از زائران پیاده
عسکری افزود: جمعیت خدمتگزار زائران پیاده مسئولیت ارائه خدمات و اسکان موقت به این گروه را بر عهده دارند و در این زمینه با کمیتههای مختلف همکاری میکنند. همچنین پویشی به نام «هم محله امام رضا» به سبک اربعین در حال اجراست که مردم در قالب خانوادهها میزبان زائران در منازل خود میشوند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در خصوص ظرفیتهای اسکان ابراز کرد: با توجه به حجم زائران مشهد که تقریباً دو برابر زائران اربعین است، تمهیدات گستردهای اندیشیده شده است. مکاتباتی با وزارت کشور، استانداریها، شهرداریها و نهادهای مرتبط انجام شده و همکاریهای لازم در حال انجام است.
وی ادامه داد: چهارده کمیته تخصصی برای مدیریت امور در نظر گرفته شده که کمیته اسکان به عهده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و کمیته شهری نیز توسط شهرداری مدیریت میشود. بیش از نیمی از هتلهای کشور در مشهد واقع شده و همچنین مهمانسراهای دولتی و بنیاد شهید برای اقامت زائران کمدرآمد فراهم شده است.
هیچ زائری در دهه آخر صفر بدون محل اقامت نمیماند
عسکری تصریح کرد: علاوه بر اسکان رسمی در هتلها و مهمانسراها، ظرفیتهای اسکان اضطراری نیز شامل مدارس، حسینیهها، سالنها و کمپهای ویژه مانند کمپ غدیر در نظر گرفته شده است تا هیچ زائری بدون محل اقامت نماند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد که با برنامهریزی دقیق و همکاری دستگاههای مختلف، مشکلی در زمینه اسکان و خدمات به زائران پیش نیاید و ایام دهه آخر صفر به بهترین شکل برگزار شود.
وی گفت: ستاد خدمات زائر و مسافر که ریاست آن بر عهده استاندار است، کمیته امنیتی فعالی دارد که متشکل از نیروهای سپاه، نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است. این کمیته مسئول دریافت، تحلیل و بررسی اطلاعات امنیتی و همچنین اقدامات پیشگیرانه در حوزه امنیت زائران میباشد.
عسکری با اشاره به عملکرد موفق این کمیته در ایام نوروز افزود: در بازه زمانی اسفند تا فروردین، امنیت به گونهای مدیریت شد که حتی یک مورد حادثه امنیتی جدی ثبت نشد. تمامی برنامههای مهم از جمله مراسم شبهای قدر، نماز عید فطر و راهپیمایی روز قدس با نظارت کامل این کمیته برگزار شد.
در سه روز پایانی صفر قطعی برق نداریم
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: تأمین برق، آب و نظافت شهری در سه روز پایانی دهه صفر تضمین شده است و هیچ گونه قطعی خدماتی در این ایام پیشبینی نمیشود.
تشکیل ۱۴ کمیته تخصصی برای مدیریت خدمات سفر و اسکان زائران در دهه آخر صفر
وی با اشاره به فعالیت ۱۴ کمیته تخصصی در ستاد خدمات زائر گفت: در حوزههای مختلف از جمله بهداشت، حمل و نقل شهری، آب و برق، نظافت و تأمین مایحتاج عمومی برنامهریزیهای دقیقی انجام شده است.
عسکری درباره نظافت و بهداشت محیط اظهار داشت: شهرداری مشهد نقش ویژهای در نظافت و تمیزی شهر به ویژه معابر اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) دارد. حتی شهرداری مشهد به صورت مستمر در مراسمهای اربعین و ایام زیارتی در عراق نیز حضور فعال داشته و خدمات نظافتی ارائه میدهد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در خصوص تأمین مایحتاج عمومی افزود: کمیته اعزام عمومی ستاد خدمات زائر تأمین برنج، گوشت و سایر کالاهای اساسی را به خوبی مدیریت کرده و کمیته نظارت بر بازار نیز بر عرضه مناسب کالاها و نظارت بر نانواییها، به ویژه در اطراف حرم، نظارت دارد.
امنیت، رفاه و نظم زائر در اولویت است
وی گفت: تأمین آب کافی برای زائران با هماهنگی موکبها و استفاده از آب و بطریهای اضافی صورت میگیرد و مکاتبات لازم برای این موضوع انجام شده است. همچنین در جلسات ستاد خدمات سفر تأکید شده که در سه روز مهم ایام شهادت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) قطعی برق نخواهیم داشت.
تمهیدات ویژه برای بازگشت بدون مشکل زائران مشهد
عسکری بیان کرد: بازگشت زائران به ویژه کسانی که به صورت کاروانی و هیئتی وارد مشهد میشوند، از پیش برنامهریزی و هماهنگی شده است. علاوه بر زائران پیاده و خانوادههایی که عمدتاً با خودروهای شخصی خود بازمیگردند، برای بازگشت سایر زائران غیرکاروانی نیز تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شده است.
بلیت هواپیما در دهه آخر صفر افزایشی نخواهد داشت
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: برای تسهیل بازگشت، چندین رام قطار از پیش رزرو شده است تا زائران بتوانند به راحتی با قطار بازگردند. همچنین در حوزه هواپیمایی نیز تمهیداتی اندیشیده شده تا از افزایش بیرویه قیمت بلیط جلوگیری شود و نظارتهای لازم انجام شود.
وی درباره حمل و نقل زمینی گفت: بیشتر تمرکز ما روی بازگشت ریلی و اتوبوسی است. مسئول کمیته حمل و نقل، با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیت ۲۰۰ دستگاه اتوبوس شهرداری مشهد و تعداد قابل توجهی اتوبوس و دیگر وسایل نقلیه عمومی از سایر دستگاهها، هماهنگیهای لازم را انجام داده است.
عسکری ادامه داد: گزارش عملکرد کمیته حمل و نقل به طور کامل به استاندار و قائممقام وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ارائه شده و مورد تحسین آنها قرار گرفته است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به عضویت سازمانهای مختلف از جمله راهآهن، هواپیمایی، پایانهها و دیگر دستگاهها در کمیته خدمات سفر، اطمینان میدهیم که در روزهای بازگشت، هیچ گونه مشکلی برای زائران پیش نخواهد آمد.
پیش بینی ۸ میلیون زائر دهه آخر صفر
عسکری در پاسخ به سوال درباره پیشبینی میزان ورود زائران به مشهد در ایام دهه آخر صفر گفت: برآوردها نشان میدهد که تعداد زائران امسال نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت. با وجود اینکه آمار دقیق هنوز توسط مرکز آمار ایران تهیه نشده، تخمین اولیه ما بین ۶.۵ تا ۷ میلیون نفر در سال گذشته بود که امسال احتمالاً به حدود ۸ میلیون نفر خواهد رسید.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: شرایط زائران خارجی به ویژه پس از جنگ دوازده روزه اخیر ممکن است تغییر کند و انتظار کاهش حضور آنها را داریم، اما زائران داخلی به دلیل تعطیلات پیشرو افزایش خواهند داشت.
وی اظهار کرد: با توجه به این برنامهریزیها و همکاریهای بین دستگاهی، امیدواریم بتوانیم خدمات مناسب و رضایتبخشی به زائران ارائه دهیم.
عسکری گفت: استانهای همجوار از جمله استان تهران که استانداری و شهرداری آن به عنوان معین انتخاب شدهاند، همکاری و همراهی خوبی با ما خواهند داشت. شهرداران و فرمانداران این استانها نیز در این زمینه فعالانه مشارکت میکنند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در ادامه به برنامههای لجستیکی و تأمین مایحتاج عمومی زائران اشاره کرد و افزود: برای تأمین نیازهای عمومی زائران، ۲۵۰۰ تن برنج، ۱۵۰۰ تن گوشت قرمز گرم، ۸۰۰ تن گوشت منجمد، ۱۵۰۰ تن آرد، ۱۵۰۰ لیتر روغن، سهمیلیون بطری آب آشامیدنی و پنجمیلیون بسته نان بستهبندی تهیه شده است.
وی خاطرنشان کرد: از نظر امکانات بهداشتی و رفاهی، ۲۰۰ چشمه سرویس بهداشتی سیار، ۵۰ چشمه حمام سیار و ۳۰۰ هزار تخته پتو برای ارائه خدمات پیشبینی شده است.
عسکری ابراز کرد: تمامی این تمهیدات با هدف رفاه و آسایش زائران امام رضا (ع) انجام شده و امیدواریم بتوانیم ایامی امن و پرخیر را در دهه آخر صفر رقم بزنیم.
با تمهیدات اندیشیده شده و همکاری بین دستگاهی، مسئولان امیدوارند بتوانند خدمات مناسب و رضایتبخشی به زائران ارائه دهند و ایامی امن و پرخیری را در دهه آخر صفر در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) رقم بزنند. پیشبینی میشود امسال حدود ۸ میلیون زائر به مشهد مشرف شوند و از این رو، تمامی تلاشها بر این است تا با ایجاد امکانات بهداشتی و رفاهی مناسب، امنیت و آسایش زائران گرامی تأمین شود.
