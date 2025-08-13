به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر چهارشنبه در آئین معارفه سرپرست جدید اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، با اشاره به گذرا بودن فرصت مدیریت، خدمت به خانوادههای شهدا و ایثارگران را فرصتی الهی و مقدس توصیف کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با استناد به روایات معصومین (ع) تأکید کرد: فرصت خدمت به مردم را باید غنیمت شمرد، به ویژه وقتی این خدمت به خانوادههای معزز شهدا، یادگاران آنان و جامعه ایثارگری مربوط باشد.
وی افزود: خدمت در این حوزه به دلیل قداست مخاطبان آن، از سایر حوزههای مدیریتی ممتاز است.
معاون استاندار بوشهر با تقدیر از زحمات غلامپور مدیر کل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر که خود از ایثارگران انقلابی است، اظهار کرد: شاهد بودیم که این مدیرکل با تجربه و انگیزهای والا، شبانهروز برای پیشبرد اهداف این مجموعه تلاش میکرد.
وی برای «محمد حیدری» سرپرست جدید اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر آرزوی توفیق و برای مساعدت و همکاری همه دستگاهها در تسریع خدماترسانی به جامعه ایثارگران تاکید کرد.
جهانیان از معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور خواست نسبت به این استان توجه ویژه شود و افزود: استان بوشهر به عنوان دارالحماسه انقلاب و مهد مقاومت و شهادت، شایسته توجه ویژه در حوزه امور ایثارگران است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر در پایان از همه مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا با همکاری و همراهی خود از سرپرست جدید اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر حمایت کنند.
وی تأکید کرد: استانداری بوشهر همچون گذشته، از هیچ کمکی برای پیشبرد اهداف و برنامههای بنیاد شهید دریغ نخواهد کرد.
در این آئین از زحمات «نعمت اله غلامپور» مدیر کل سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر تقدیر و «محمد حیدری» به عنوان سرپرست جدید این اداره کل معارفه شد.
نظر شما