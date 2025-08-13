نجات جان مجروحان سانحه رانندگی در عراق با انجام ۳ عمل جراحی سنگین

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صالحی بهبهانی عصر امروز چهارشنبه در حین عیادت از مصدومان سانحه رانندگی در عراق از انجام سه عمل جراحی سنگین و موفق در بیمارستانهای این شهرستان خبر داد.
وی با اشاره به تلاش بیوقفه کادر درمان آبادان و خرمشهر، اظهار کرد: دو نفر از مصدومان در ابتدا به اهواز اعزام شدند اما سه بیمار با شرایط بحرانی در آبادان تحت عملهای جراحی حیاتی قرار گرفتند.
صالحی بهبهانی با بیان جزئیات این اقدامات افزود: یک دختربچه که دچار خونریزی مغزی شده بود، پس از عمل جراحی موفق، هوشیاری کامل خود را به دست آورد و وضعیت عمومی او اکنون بسیار مطلوب است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان همچنین به وضعیت دو بیمار مسنتر اشاره کرد و گفت: این دو نفر با نقص عضو و خونریزیهای شدید به بیمارستان منتقل شدند که پس از جراحیهای تخصصی، خونریزی آنان کنترل و عضو آسیبدیده ترمیم شد. حال عمومی این بیماران نیز رضایتبخش است.
صالحی بهبهانی گفت: سایر مصدومان این حادثه که با آسیبهای ریوی و شکستگی مواجه بودند، پس از دریافت خدمات درمانی و انجام اعمال جراحی لازم، بهبود یافتند و تاکنون بیش از ۴۰ نفر از آنان از بیمارستان ترخیص شدهاند.
نظر شما