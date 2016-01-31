توضیحات علوم پزشکی آبادان در مورد مرگ یک جوان

دکتر عبداله خوان‌زاده با ارائه توضیحاتی در خصوص مرگ جوان آبادانی بعد از عمل جراحی اظهار کرد: به هر تقدیر با توجه به موج رسانه‌ای شکل گرفته در چند روز اخیر، دانشکده علوم پزشکی آبادان بر خود واجب می‌داند برای روشن شدن افکار عمومی توضیحاتی را ارائه داده و در عین حال تاکید دارد که با وجود ارائه این توضیحات در صورت اثبات کوتاهی و یا تخلف پزشکی، بدون شک مسئولانه در این خصوص با متخلفان برخورد خواهد کرد.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان عنوان کرد: در خبرهای منتشر شده انتقاداتی مبنی بر تغییر زمان عمل جراحی عنوان شده که با توجه به نبود تخت خالی در زمان تعیین شده، این تغییر زمان اجتناب‌ناپذیر بود و با توجه به این موضوع که عمل جراحی رینوپلاستی با تعرفه آزاد انجام می‌شود، هزینه این عمل در بخش دولتی بوده است.

وی با بیان این موضوع که علت انجام نشدن آزمایشات روتین، فاصله زمانی کمتر از دو ماه از آزمایشات قبلی بوده است، بیان کرد: شکسته شدن دندان در حین لوله‌گذاری تراشه عارضه‌ای محتمل بوده و تاثیری در سیر درمان ندارد.

خوان‌زاده با اشاره به قول همکاری مجموعه بیمارستان شهید بهشتی آبادان مبنی بر پرداخت هرگونه هزینه برای ویزیت پزشکان متخصص به خانواده تنگستانی بیان کرد: با توجه به اینکه بحثِ مهم جان یک جوان در میان بود تمام افراد دخیل از جمله مسئولان استانی و نمایندگان آبادان در مجلس شورای اسلامی را نیز از این موضوع مطلع کرده بودیم و حتی با توجه به همین حساسیت، برخلاف مقررات اداری، کپی پرونده پزشکی این بیمار برای مشاهده در اختیار خانواده تنگستانی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: تمامی پزشکان شاغل در دانشکده علوم پزشکی آبادان که مرتبط با این موضوع بودند این بیمار را ویزیت کردند که این معاینه حتی توسط رئیس دانشکده، شخص بنده و حتی پزشکان متخصص بیرون از مجموعه دانشکده علوم پزشکی آبادان نیز صورت گرفت.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان با اعلام این موضوع که هیچ گزارشی مبنی بر وجود عفونت شدید یا عفونت در تمام بدن بیمار در سیر درمان وجود نداشت، افزود: اعزام وی به مرکز استان با اصرار و تاکید خانواده‌اش برای سی‌تی‌اسکن و ام‌آر‌آی بوده و این اعزام برخلاف برخی گفته‌ها با حضور دو پزشک متخصص بیهوشی و با در نظر گرفتن تمام تمهیدات لازم صورت گرفت.

وی اضافه کرد: در برخی خبرها صحبت‌هایی مبنی بر اینکه پزشک کارآموز در کنار بیمار به مرکز استان اعزام شده است، وجود داشت که لازم به ذکر است به هیچ عنوان در بیمارستان شهید بهشتی آبادان پزشک کارآموز اشتغال نداشته و این مهم به صورت شفاف، مستند است.

خوان‌زاده گفت: در حالیکه عنوان شده است که پرونده بیمار به همراه وی به اهواز ارسال نشده، باید بگویم که خلاصه پرونده وی به همراه کپی نوار مغز، گزارش سی‌تی‌اسکن و ام‌آر‌آی ارسال شده و این در حالی محقق شد که طبق قوانین، مدارک پزشکی بیمار هیچگاه در هنگام اعزام منتقل نمی‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع برای نخستین بار از امداد هوایی استفاده شده و بیمار با یک بالگرد به بیمارستان مقصد منتقل شد.

‌ معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان علت تاخیر در پذیرش بیمار در بیمارستان مقصد را عدم شناخت سوپروایزر شیفت عصر بیمارستان بوده است که با تماس رئیس همین بیمارستان و توضیحات ارائه شده توسط سوپروایزر پذیرش‌دهنده، بیمار بستری شد، ضمن اینکه در تمام مدت تاخیر، پزشک متخصص بیهوشی آبادان بر بالین وی حضور داشته و در نهایت با شرایط قلبی پایدار و در حضور رئیس بیمارستان مقصد، این انتقال صورت گرفت.

وی بیان کرد: با تمام این تفاصیل، دانشکده علوم پزشکی آبادان در کنار خانواده مرحوم تنگستانی بوده و به عنوان متولی بهداشت و درمان منطقه مسئول پیگیری این موضوع است. خانواده متوفی مطمئن باشند که ارائه این توضیحات به معنای آن نیست که در صورت ثابت شدن کوتاهی در روند درمان متوفی، دانشکده علوم پزشکی آبادان در برخورد با متخلفان اغماض کند.



