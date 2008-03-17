ربیع الاول ماه کرامت و عزت انسانهاست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا محمد شیخ الاسلام صبح امروز در آخرین جلسه شورای ادرای استان کردستان تاکید کرد: ماه ربیع الاول ماه عزت، کرامت و هدایت انسانهاست چرا که در این ماه مبارک آخرین پیامبر خداوند متعال به دنیا آمده است.

وی ادامه داد: آنچه که امروز ما را به قله رفبع عزت و کرامت می رساند طبعیت عملی و اعتقادی به دانشگاه محمدی است و این مهم از راه شعار محقق نمی شود.

نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: اسلام دین شعار نیست بلکه دین شعور و عقل است که باید همه با اعتقاد عملی به این موضوع برای اعتلای این دین مبین الهی تلاش نمایند.

وی در ادامه به تحرکات اخیر دشمنان اسلام و توهین به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) اشاره کرد و اظهار داشت: امروز به معنی واقعی کلمه دین اسلام در مخاطره قرار گرفته است و تمامی دشمنان برای نابودی این دین الهی هم قسم شده اند.

ماموستا شیخ الاسلام توهین پاپ رهبر کاتولیک های جهان به دین مبین اسلام را نمونه عینی این مسئله ذکر کرد و افزود: امروز متاسفانه حتی پیروان دینهای مسیحیت و یهودیت نیز با دشمنان نظام اسلامی هم پیمان شده و در کشورهای تحت سیطره آنان بدترین توهینات به ساحت پیامبر بزرگوار اسلام صورت می پذیرد و هیچگونه عکس العملی را نیز از آنها شاهد نیستیم.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری هوشیاری ملتهای مسلمان در این برهه از تاریخ را بسیار سرنوشت ساز و حساس دانست و بیان داشت: حتی امروز گستره فعالیت های ضد دین اسلام به استان کردستان نیز کشیده شده و متاسفانه در حال حاضر بعضی فرقه های مسیحی در استان شکل گرفته در پی جذب جوانان این استان هستند.

وی از خانواده ها، مسئولان و مدیران استان خواست: که با هوشیاری کامل و با برنامه ریزی اصولی این توطئه ها و دسیسه ها را نقش بر آب کنند. ماموستا شیخ الاسلام در پایان حضور مردم استان کردستان در انتخابات 24 اسفند را حضوری حماسی دانست و اظهار امیدواری کرد: که منتخبان ملت بتوانند به نحو احسن و شایسته جواب این اعتماد را بدهند.