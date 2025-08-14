  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

ربایش مرد میانسال در کرمان به دلیل بدهی معاملات ارز دیجیتال

ربایش مرد میانسال در کرمان به دلیل بدهی معاملات ارز دیجیتال

کرمان-رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از دستگیری ۴ متهم در پرونده ربودن یک مرد میانسال در شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضامیرحبیبی، از دستگیری ۴ متهم در پرونده ربودن یک مرد میانسال در شهر کرمان خبر داد که انگیزه آنان، تسویه حساب بدهی ناشی از معاملات دیجیتالی بود.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان اظهار کرد پس از وقوع این آدم ربایی، تحقیقات فوری توسط کارآگاهان پلیس آگاهی آغاز شد.

وی افزود: مأموران با شناسایی هویت فرد ربوده شده و انجام بررسی‌های تخصصی، موفق به کشف سرنخ‌هایی از عاملان این جنایت شدند و پس از چند روز پیگیری، یکی از متهمان اصلی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی کرمان خاطرنشان کرد: فرد مصدوم در نهایت در منطقه جاده ماهان رها شد و تحقیقات نشان داد که این آدم ربایی به دلیل اختلاف مالی بر سر معاملات دیجیتال صورت گرفته است.

تلاش برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

کد خبر 6560225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها