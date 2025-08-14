ربایش مرد میانسال در کرمان به دلیل بدهی معاملات ارز دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضامیرحبیبی، از دستگیری ۴ متهم در پرونده ربودن یک مرد میانسال در شهر کرمان خبر داد که انگیزه آنان، تسویه حساب بدهی ناشی از معاملات دیجیتالی بود.



رئیس پلیس آگاهی استان کرمان اظهار کرد پس از وقوع این آدم ربایی، تحقیقات فوری توسط کارآگاهان پلیس آگاهی آغاز شد.



وی افزود: مأموران با شناسایی هویت فرد ربوده شده و انجام بررسی‌های تخصصی، موفق به کشف سرنخ‌هایی از عاملان این جنایت شدند و پس از چند روز پیگیری، یکی از متهمان اصلی را دستگیر کردند.



رئیس پلیس آگاهی کرمان خاطرنشان کرد: فرد مصدوم در نهایت در منطقه جاده ماهان رها شد و تحقیقات نشان داد که این آدم ربایی به دلیل اختلاف مالی بر سر معاملات دیجیتال صورت گرفته است.

تلاش برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.