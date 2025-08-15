  1. استانها
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

دستگیری قاتل مسافرکش گرگانی کمتر از ۱۲ ساعت

گرگان-رییس پلیس آگاهی گلستان از دستگیری قاتل مسافرکش گرگانی در کمتر از ۱۲ ساعت پس از اعلام مفقودی این راننده جوان توسط پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر حسام در خصوص جزئیات پرونده مفقودی کارمند یکی از ادارات استان گلستان اظهار کرد: مفقودی این مرد جوان به پلیس آگاهی گزارش شد.

وی ادامه داد: پس از اعلام مفقودی، پیگیری‌های ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان در خصوص این پرونده آغاز شد.

رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: با اشراف اطلاعاتی و در بررسی‌های فنی و تحقیقات تخصصی پلیس، قاتل شناسایی، دستگیر و در تحقیقات تکمیلی به قتل اعتراف کرد.

حسام گفت: قاتل انگیزه قتل را خصومت شخصی عنوان کرد که با نقشه قبلی به عنوان مسافر سوار خودروی مقتول شده و فرد را در یکی از جنگل‌های استان به قتل رسانده است.

وی خاطر نشان کرد: جسد مقتول کشف و به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات تکمیلی پرونده نیز در جریان است.

