دستگیری قاتل مسافرکش گرگانی کمتر از ۱۲ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر حسام در خصوص جزئیات پرونده مفقودی کارمند یکی از ادارات استان گلستان اظهار کرد: مفقودی این مرد جوان به پلیس آگاهی گزارش شد.
وی ادامه داد: پس از اعلام مفقودی، پیگیریهای ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان در خصوص این پرونده آغاز شد.
رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: با اشراف اطلاعاتی و در بررسیهای فنی و تحقیقات تخصصی پلیس، قاتل شناسایی، دستگیر و در تحقیقات تکمیلی به قتل اعتراف کرد.
حسام گفت: قاتل انگیزه قتل را خصومت شخصی عنوان کرد که با نقشه قبلی به عنوان مسافر سوار خودروی مقتول شده و فرد را در یکی از جنگلهای استان به قتل رسانده است.
وی خاطر نشان کرد: جسد مقتول کشف و به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات تکمیلی پرونده نیز در جریان است.
