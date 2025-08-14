https://mehrnews.com/x38Mtb ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶ کد خبر 6560618 استانها خوزستان استانها خوزستان ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶ وصف حال زائران بازگشته از زیارت اربعین شلمچه - خبرنگار مهر در مرز شلمچه حال زائران بازگشته از زیارت اربعین حسینی در کشور عراق را وصف میکند. دریافت 23 MB کد خبر 6560618 کپی شد مطالب مرتبط گفتگوی وزیر راه و شهرسازی با مسافران قطار شلمچه گرامیداشت شهدای اقتدار مرز مهران وضعیت پارکینگ خودروها در شلمچه اقدامات لازم برای پذیرایی عراق از زائران در شلمچه پیشبینی شد واکنش زائران حسینی به گزافه گویی های نتانیاهو تشریح اقدامات فرهنگی بنیاد شهید در مرزهای اربعینی کشور حضور پرشور زنجانی ها در راهپیمایی جاماندگان اربعین برچسبها اربعین حسینی اربعین 1404 مرز شلمچه
