۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶

وصف حال زائران بازگشته از زیارت اربعین

شلمچه - خبرنگار مهر در مرز شلمچه حال زائران بازگشته از زیارت اربعین حسینی در کشور عراق را وصف می‌کند.

