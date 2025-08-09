https://mehrnews.com/x38Krn ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴ کد خبر 6555727 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴ گفتگوی وزیر راه و شهرسازی با مسافران قطار شلمچه شلمچه - وزیر راه و شهرسازی با حضور در گذرگاه مرزی شلمچه از نزدیک با مسافران ریل باس خرمشهر به شلمچه گفتگو کرد. دریافت 11 MB کد خبر 6555727 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی اربعین با جاذبه حسینی هر سال باشکوهتر میشود بازدید وزیر راه و شهرسازی از مرز شلمچه اربعین پیوند برادرانه مسلمانان را مستحکم میکند برچسبها راه و شهرسازی شلمچه اربعین 1404
