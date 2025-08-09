  1. استانها
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴

گفتگوی وزیر راه و شهرسازی با مسافران قطار شلمچه

شلمچه - وزیر راه و شهرسازی با حضور در گذرگاه مرزی شلمچه از نزدیک با مسافران ریل باس خرمشهر به شلمچه گفتگو کرد.

