قدردانی از حضور باشکوه مردم قزوین در مراسم دلدادگان حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری مراسم عظیم و مردمی دلدادگان حسینی در استان قزوین، حجت الاسلام پورآرین مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین با صدور پیامی، از حضور پرشور و مؤثر مردم مؤمن و انقلابی قزوین تقدیر کرد.
در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ»
و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، بیتردید این کار نشانه پرهیزکاری دلهاست. (سوره حج، آیه ۳۲)
با افتخار، مراتب قدردانی خالصانه خود را از عموم مردم مؤمن و انقلابی استان قزوین اعلام میدارم؛ مردمی که با شور و شعور حسینی، صحنههایی بیبدیل از ارادت، انسجام و حضور مؤثر را در مراسم عظیم و تماماً مردمی دلدادگان حسینی رقم زدند.
در رأس همه، از نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین، حضرت آیتالله مظفری که با حمایتهای معنوی، پشتوانهای برای خادمان مردمی شعائر دینی بودند، صمیمانه سپاسگزارم.
از استاندار، که با همراهی صمیمانه خود، زمینهساز انسجام دستگاهها و تقویت مشارکت مردمی در سطح استان شدند، تقدیر ویژه دارم.
همچنین، معاون سیاسی استاندار و دبیر ستاد اربعین استان قزوین، که با پیگیریهای میدانی، هماهنگی مستمر و پشتیبانیهای مؤثر، نقش بسزایی در برگزاری باشکوه این مراسم ایفا کردند، صمیمانه قدردانی مینمایم.
سپاس ویژهام نثار دبیر مردمی استان و دبیران شهرستانی است که با روحیه جهادی و هماهنگیهای مستمر، قلب تپنده مراسم بودند و این اجتماع عظیم را با تکیه بر ظرفیتهای مردمی مدیریت کردند.
با احترام و امتنان، از مجموعههای مردمی، حلقههای میانی و فعالان مردمی شامل موکبداران عزیز، شوراهای مذهبی، هیئات حسینی، گروههای جهادی، بانوان و نوجوانان عاشورایی، مبلغین، مداحان، و خانوادههای معزز شهدا که بیهیچ چشمداشتی، خالصانه در میدان بودند، تشکر مینمایم.
از رسانهها، بهویژه خبرنگاران و تصویربرداران مردمی، که بهعنوان چشم و زبان این اجتماع، تصاویر و روایتهای پرشوری از این مراسم را به جامعه منتقل کردند، صمیمانه قدردانی میکنم.
از همه تشکلها، انجمنها، سمنهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مردمی که نقش کلیدی در پشتیبانی، فضاسازی فرهنگی و دعوت گسترده مردمی ایفا کردند، سپاسگزارم.
به لطف الهی، امسال شاهد رشد چشمگیر مشارکت مردمی، افزایش حلقههای میانی، حضور فعال مجموعههای مردمی، و گسترش کمّی و کیفی مواکب در سطح استان بودیم؛ این دستاورد بزرگ، ثمره اعتماد به بدنه مردمی و اتکای واقعی به ظرفیتهای درونی استان است.
اینجانب، ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای همه فعالان مردمی این عرصه، امیدوارم این حرکت عظیم، زمینهساز شکلگیری بیش از پیش شبکهای ماندگار و فعال از حلقهها، دبیران و مجموعههای مردمی در ترویج فرهنگ اهلبیت علیهمالسلام باشد.
نظر شما