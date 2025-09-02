قدردانی امام جمعه قزوین از تبلیغات اسلامی استان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست رویداد استانی «جنگ اولی‌ها» با حضور ۲۵۰ دختر نوجوان و جوان عضو تشکل‌های «دختران حاج قاسم» از شهرستان‌های قزوین، آبیک، البرز، آوج، بویین‌زهرا و تاکستان، از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریورماه در اردوگاه شهدای هفتم تیر رامسر برگزار شد.

این رویداد با هدف تقویت هویت دینی، انقلابی و اجتماعی نسل جوان، با حضور آیت‌الله حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، همراه بود.

آیت‌الله مظفری در حاشیه این برنامه، با قدردانی از مجموعه تبلیغات اسلامی استان قزوین، اظهار کرد: اینجانب بر خود لازم می‌دانم از زحمات همکاران ارجمند اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین، به‌ویژه حجت‌الاسلام پورآرین، مدیرکل محترم، در برگزاری این دوره پربار و مفید صمیمانه قدردانی نمایم و از درگاه الهی برای ایشان سعادت دنیا و آخرت مسئلت دارم.

رویداد «جنگ اولی‌ها» به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص تربیتی استان، با استقبال گسترده خانواده‌ها و فعالان فرهنگی مواجه شده و زمینه‌ساز تقویت ارتباط نسل نوجوان با ارزش‌های انقلاب اسلامی و سیره شهدا بوده است.