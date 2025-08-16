مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: این لایحه از مجلس دهم مطرح و به قانون تبدیل شده بود اما در مجلس یازدهم به همین دلایلی که گفته می‌شد "اجرای آن تأثیر واقعی بر تورم و اقتصاد کشور ندارد و یک اقدام صوری است"، مسکوت ماند.

وی افزود: با این حال شرایط کنونی کشور به‌ویژه وضعیت جنگی که اتفاق افتاد و یکی- دو بانک کشور در جنگ ۱۲ روزه مورد هدف حملات سایبری قرار گرفت، باعث شد این موضوع بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید این اطمینان را داشته باشیم که اگر زمانی نظام بانکی ما دچار مشکل شد، اسکناس و پول کاغذی کافی برای تأمین نیازهای اولیه و معیشتی مردم در شرایط اضطراری وجود دارد که بتوانند مبادلات خود را انجام دهند.

حذف چهار صفر تأثیری بر کاهش تورم ندارد

طغیانی تأکید کرد: هم رئیس بانک مرکزی دکتر فرزین و هم نمایندگان کمیسیون اقتصادی به‌خوبی آگاهند که حذف چهار صفر تأثیری بر کاهش تورم یا تحولات اقتصادی ندارد با وجود این، اقدام برای چاپ اسکناس‌های مناسب و آماده‌سازی برای شرایط اضطراری ضروری است.

وی توضیح داد: اسکناس‌های فعلی به هیچ‌وجه پاسخگوی چنین شرایطی نیستند و باید برای تأمین اسکناس با ارزش مناسب اقدام شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتخاب نام واحد پولی جدید گفت: در لایحه اولیه واحد پولی تومان پیشنهاد شده بود اما رئیس بانک مرکزی در جلسات اخیر کمیسیون بر ریال تأکید می‌کرد و پیشنهاد قِران را به‌عنوان واحد خُرد مطرح کرد؛ کمیسیون اقتصادی اصراری بر نام خاص مانند تومان یا ریال ندارد و آماده همراهی با پیشنهاد دولت است. هر نامی که دولت نهایی کند، مورد پذیرش مجلس خواهد بود.

طغیانی درباره دوره گذار برای اجرای این طرح خاطرنشان کرد: دولت بازه زمانی دو تا پنج سال را پیشنهاد کرده است اما این بازه نه سقف است و نه کف. اگر دولت بتواند این تغییر را در مدت کوتاه‌تری حتی ۶ ماه اجرایی کند، امکان‌پذیر است.

وی ابراز کرد: در صورت نیاز به زمان بیشتر نیز دولت می‌تواند درخواست کند، با توجه به اینکه بخش عمده مبادلات مالی و پولی امروزه به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود تبدیل واحد پولی در این حوزه به‌راحتی قابل اجرا است اما اسکناس‌ها برای شرایط اضطراری چاپ و آماده می‌شوند تا در صورت بروز مشکل به‌سرعت توزیع شوند.

همراهی مجلس با بانک مرکزی

طغیانی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم در بانک مرکزی طی دوره پیش‌بینی‌شده آماده خواهد شد، افزود: انتخاب قِران به‌عنوان واحد خُرد نیز پیشنهاد بانک مرکزی بود و هر پیشنهاد دیگری از سوی این نهاد به‌عنوان دستگاه متولی مورد بررسی و پذیرش قرار خواهد گرفت. مجلس در این موضوعات همراهی با بانک مرکزی را در اولویت قرار داده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حذف چهار صفر از پول ملی یک تغییر ساختاری نیست و تأثیری بر تورم یا ایجاد سردرگمی در جامعه نخواهد داشت.

طغیانی با اشاره به تجربه دیگر کشورها در این زمینه افزود: این اقدام به دلیل ضرورت تأمین اسکناس‌های مناسب برای مبادلات روزمره در شرایط اضطراری در اولویت قرار گرفته است؛ اسکناس‌های کنونی مانند پنج هزار تومانی، ۱۰ هزار تومانی و حتی یکصد هزار تومانی، برای تأمین اعتبارات مبادلاتی به حجم بالایی از چاپ پول نیاز دارد و به گفته کارشناسان چیزی حدود ۴۰ همت اسکناس برای این منظور نیاز است.

وی اضافه کرد: با تغییر واحد پولی و درشت‌تر شدن اسکناس‌ها این فرایند تسهیل شده و نگرانی از بابت شرایط اضطراری برطرف خواهد شد.

ابهامات درباره صندوق بین المللی پول

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره هماهنگی با صندوق بین‌المللی پول نیز توضیح داد: همه کشورهای عضو صندوق ذخایر خود را به واحد پولی ملی ثبت می‌کنند. در این طرح نیز باید جایگزینی واحد پولی از ریال به تومان یا هر واحد دیگر در ذخایر صندوق انجام شود. بانک مرکزی ملاحظات این موضوع را در اصلاحیه قانون بررسی خواهد کرد تا ذخایر ایران در صندوق به واحد جدید تبدیل شود.

طغیانی با بیان اینکه در کمیسیون اقتصادی مقاومت یا انتقاد خاصی نسبت به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی وجود نداشت، تصریح کرد: زیرا این موضوع به‌خوبی مطرح و تشریح شد و در صورت طرح موضوع در سطح عمومی به نظر می‌رسد جامعه نیز این ضرورت را درک خواهد کرد که برای انجام مبادلات با اسکناس در شرایط اضطراری، این تغییر لازم است.