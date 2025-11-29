به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره مستقیم به جداول آماری اظهار کرد: ما در مهر ۱۴۰۳ رتبه اول تورم کلی کشور را داشتیم، در تورم خوراکیها رتبه سوم بودیم، در تورم نقطهبهنقطه رتبه پنجم بودیم و در تورم ماهانه رتبه دهم؛ امروز در تورم کلی به رتبههای یازدهم و شانزدهم رسیدیم، در تورم خوراکیها به رتبه بیستوپنجم و در تورم نقطهبهنقطه به رتبه بیستوپنجم رسیدیم؛ یعنی در مجموع بیش از ۲۵ پله سقوط کردیم و این سقوط به معنای نزدیک شدن کامل به میانگین کشوری و حتی بهتر شدن وضعیت نسبت به بسیاری از استانهاست.
وی تأکید کرد: اختلاف تورم نقطهبهنقطه استان با میانگین کشوری که در مهر ۱۴۰۳ معادل ۵.۶ درصد بود، اکنون به حدود یک درصد کاهش یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان این دستاوردها را نتیجه فعالیت شبانهروزی کارگروه تنظیم بازار استان دانست و گفت: تا کنون ۹ جلسه اصلی کارگروه، ۲۷ کمیته تخصصی و در ایام جنگ ۱۲ روزه، ۱۶ جلسه کارگروه و ۲۴ کمیته تخصصی در فقط ۱۲ روز برگزار شده که باعث شد بازار استان اصفهان هیچ بحران جدی کالایی را تجربه نکند.
خسروی با اشاره به راهاندازی رصدخانه تورم استان با ۱۱ جلسه و بیش از ۲۰۰ مصوبه افزود: این رصدخانه بازار را بهصورت همزمان از سه مسیر هفتگی صمت، ماهانه مرکز آمار و میدانی یعنی اتاق اصناف پایش میکند و هر ماه بیش از ۳۰۰ قلم کالا بررسی میشود؛ در صورت کوچکترین انحراف، کمیته اضطراری تشکیل و دستگاه تخصصی بلافاصله وارد عمل میشود.
وی با تأکید بر اینکه اصفهان بزرگترین تولیدکننده شیر خام و گوشت قرمز کشور است، اظهار کرد: کنترل دقیق جوجهریزی ماهانه و وضعیت دامداریهای استان مستقیم بر تورم سراسر کشور اثر میگذارد.
به گفته معاون اقتصادی استاندار اصفهان، ذخیرهسازی میوه شب عید و خرما برای ماه مبارک رمضان ۱۴۰۵ نیز به پایان رسیده و از کشاورز با ارزانترین قیمت خریداری شده است.
خسروی راهاندازی ۴۸ روستابازار در طرح منزلت با هدفگذاری ۲۰۰ روستا تا پایان سال، تقویت زنجیرههای تولید یکپارچه مرغ، شیر و گوشت قرمز، و برگزاری مانورهای نظارتی مشترک یک ماه قبل از مناسبتها را از دیگر عوامل کلیدی کنترل تورم برشمرد و تصریح کرد: تنظیم بازار در اصفهان دیگر فقط بازرسی سوپرمارکت نیست مدیریت استراتژیک تولید، ذخیرهسازی و توزیع در قلب صنعتی و کشاورزی کشور است.
