مهرداد گودرزوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اثرات حذف چهار صفر از پول ملی، اظهار کرد: قرار نیست با حذف چهار صفر از پول ملی تغییری در متغیرهای واقعی اقتصاد کشور به وجود آید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم باید به این مسئله توجه داشته باشند که صرفاً با حذف چهار صفر از پول ملی قرار نیست تورم کاهش یابد یا رشد اقتصادی افزایش یابد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های حذف چهار صفر از پول ملی ساده‌سازی معاملات است، تصریح کرد: حذف چهار صفر از پول ملی، کار با اعداد را ساده‌تر می‌کند.

گفتنی است، سخنگوی دولت اخیراً اعلام کرد که موضوع حذف چهار صفر از پول ملی در جلسه هیئت دولت مطرح و تصویب شد. بر این اساس، واحد پول رسمی کشور «تومان» و «قران» خواهد بود. این طرح در زمان اجرا برای مردم تبیین می‌شود و مدتی دو واحد پولی به صورت همزمان وجود خواهد داشت تا فرآیند اجرا کامل شود.