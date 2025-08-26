تسهیل مبادلات با حذف چهار صفر از پول ملی

حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی درباره اقدام بانک مرکزی در حذف چهار صفر از پول ملی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به دلیل تورم موجود در سال‌های اخیر ارزش پول کشورمان افت زیادی پیدا کرده است. یکی از راه‌هایی که موجب می‌شود ارزش پول ملی در اذهان عمومی و فضای بین‌الملل حتی به ظاهر تقویت شود؛ طرح حذف چهار صفر از پول ملی است که دولت و رئیس کل بانک مرکزی نیز بر انجام آن تاکید دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر واحد ریال در میان مردم دیگر استفاده نمی‌شود و واحد تومان در معاملات مردم رایج است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که واحد ریال همچنان پابرجا بماند.

وی ادامه داد: قطعاً حذف چهار صفر از پول ملی اقدامی برای کاهش تورم نخواهد بود؛ اما این حرکت در راستای تسهیل مبادلات مالی انجام می‌شود. همچنین طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی، با توجه به اینکه روند تورم در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ثابت مانده، حدود ۳۵ سال طول می‌کشد که بخواهیم مجدد ۴ صفر از پول ملی حذف کنیم که از این بابت نیز نگرانی ایجاد نخواهد کرد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به گفته مسئولان، تجربه بیش از ۶۰ کشور از جمله ترکیه، فرانسه و آلمان در حذف صفر از پول ملی کشورشان و موفق بودن این تجارب نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نیز می‌تواند اثرات مثبتی را از حذف چهار صفر از پول ملی به دست آورد. این اقدام جای نگرانی در معاملات مردم ندارد. چرا که قطعاً بسترهای لازم برای حذف چهار صفر فراهم خواهد شد و به گفته کارشناسان تحقق این طرح حدوداً ۳ سال طول خواهد کشید.

این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: همان طور که پیش‌تر به آن اشاره کردم قطعاً حذف چهار صفر از پول ملی به تنهایی منجر به کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی نخواهد شد و حتی هدف آن چنین موضوعی نیست، بلکه لازم است بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه و تثبیت اقتصادی را هم پیش ببرد اما در کنار اقدامات ریشه‌ای و اصلاحات ساختاری، اصلاح ظاهری پول ملی نیز خالی از لطف نخواهد بود.