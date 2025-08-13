به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرید موسوی در گفتوگوی تلویزیونی با موضوع حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: حذف صفر از پول ملی تاریخچه طولانی دارد و بارها مطرح شده اما نهایتاً دولت در سال ۱۳۹۷ این لایحه را تصویب کرد و به مجلس داد و کمیسیون اقتصادی مجلس دهم آن را بررسی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس دهم در آن فضای اقتصادی و سیاسی در ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ این موضوع را تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان ابهاماتی را مطرح کرد و ایرادات به مجلس بازگشت. اکنون دولت چهاردهم از طریق بانک مرکزی پیگیر تعیین تکلیف این لایحه شده است و ما در کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس بانک مرکزی ابعاد موضوع را بررسی کردیم.
موسوی افزود: نکته حائز اهمیت این است که حذف چهار صفر از پول ملی قیمتها را تغییر نمیدهد بلکه این تغییر، شکلی است و متأسفانه قدرت خرید مردم نیز تغییر نخواهد کرد اما باید حسب شرایط فعلی این کار را انجام دهیم. بسیاری از کشورها عمده اسکناسهای خودشان را به بانکداری الکترونیک و سکههای ماندگار بدل کردهاند چون نگهداری سکه و ماندگاری آنها راحتتر و بیشتر است. ما در کشور رقم قابلتوجهی را صرف چاپ اسکناسها و فرسودگی آنها میکنیم.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس ادامه داد: اگر حذف صفر از پول ملی با اصلاحات اقتصادی همراه میشد، بسیار پایدارتر و بهتر بود بهعنوان مثال اگر دولت کسری بودجه را کاهش میداد، نقدینگی را کنترل میکرد و تولید را افزایش میداد، حذف چهار صفر مؤثرتر بود.
وی افزود: همه جای دنیا از اسکناس استفاده میشود البته برخی کارشناسان به بانکداری الکترونیک استناد میکنند حال آنکه نمیپرسند چرا بانک مرکزی هر سال ۱.۵ میلیارد برگ اسکناس چاپ میکند؟ این واقعیت روی میز است.
موسوی با بیان اینکه برخی مناطق روستایی و دورافتاده امکان استفاده از پرداختهای نوین را ندارند، گفت: ما روستاهای بالای ۵۰۰۰ نفر جمعیت داریم که اینترنت درست و حسابی هم ندارد. موضوع دیگر طول عمر اسکناسهاست؛ طول عمر اسکناسهای ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی، یک تا دو سال است. اسکناسهای ۵۰ هزار تومانی چهار تا پنج سال است. بیشتر کشورهای دنیا برای پوشش بخشی از این مسئله در کنار ابزارهای نوین پرداخت سکه را رایج کردند.
نظر شما