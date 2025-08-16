خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: استان سیستان و بلوچستان بارها شاهد اقدامات خشونت‌آمیز گروهک‌های تروریستی بوده است؛ حملاتی که با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و ضربه زدن به امنیت ملی طراحی و اجرا می‌شوند. این اقدامات، که عمدتاً متوجه نیروهای نظامی، انتظامی و حتی شهروندان بی‌گناه می‌شود، بار دیگر چهره خشن و غیرانسانی این گروه‌ها را آشکار کرده است.

گروهک‌های تروریستی با سوءاستفاده از موقعیت جغرافیایی این منطقه و تلاش برای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی، همواره کوشیده‌اند از همبستگی مردم سیستان و بلوچستان بکاهند و ناامنی را در استان گسترش دهند. با این حال، همراهی و هوشیاری مردم بومی نشان داده است که این توطئه‌ها محکوم به شکست است و مردم صبور و مقاوم سیستان و بلوچستان، همراه با نیروهای امنیتی و نظامی، همواره هوشیاری خود را حفظ کرده و اجازه نداده‌اند وحدت و آرامش جامعه از میان برود.

برخورد با گروهک‌های تروریستی یک اقدام ضروری است

نیروهای نظامی و انتظامی با افزایش عملیات اطلاعاتی، شناسایی و مقابله با هسته‌های فعال گروهک‌ها، عزم خود را برای ریشه‌کن کردن این جریان‌های معاند نشان داده‌اند. بسیاری از سرکردگان و اعضای این گروه‌ها طی سال‌های گذشته شناسایی و دستگیر یا در درگیری‌ها به هلاکت رسیده‌اند، که این امر پیام روشنی به سایر گروهک‌ها مبنی بر شکست تلاش‌های خشونت‌آمیز آن‌ها می‌دهد.

برخورد و محکومیت گروهک‌های تروریستی در سیستان و بلوچستان نه تنها یک موضع سیاسی و امنیتی است، بلکه اقدامی ضروری در دفاع از جان مردم، حفظ ثبات منطقه و پاسداشت خون شهدای مظلوم این حملات به شمار می‌رود.

همراهی نیروهای امنیتی، مسئولان و مردم شیعه و سنی استان، مهم‌ترین عامل ناکامی این گروهک‌ها و تضمین‌کننده امنیت و آرامش در مرزهای شرقی کشور خواهد بود. استمرار هوشیاری و همکاری همگانی، بهترین راهکار برای مقابله با این تهدیدات و حفاظت از جان و مال مردم است.

بازی با امنیت مردم به معنای بازی در پازل دشمن است

امام جمعه ایرانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بحث شهادت میراثی است که نیروهای ما از آموزه‌های دینی و ایمانی به ارث برده‌اند و برای نسل جوان، نیروهای انقلابی، رزمندگان و همه کسانی که در عرصه امنیت تلاش می‌کنند، مایه افتخار است. بهترین ارمغان برای آن‌ها چیزی جز شهادت نیست و این را باید یک هدیه و موهبت الهی دانست.

حجت الاسلام والمسلمین عیسی بزمانی افزود: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر کسی امنیت را هدف قرار دهد، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، در حقیقت در پازل دشمن بازی می‌کند. حتی اگر ادعا کنند که فریب خورده‌اند یا ندانسته وارد این مسیر شده‌اند، باز هم نتیجه عملشان چیزی جز خدمت به استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی نیست.

وی بیان کرد: در ایام جنگ دوازده‌روزه مشخص شد که، دشمنان با این اقدامات در واقع به خوش‌رقصی برای اربابان خود پرداختند؛ همان‌ها که در نسل‌کشی مردم غزه شریک‌اند. بنابراین، نباید هیچ تردیدی داشت که کسانی که امنیت مردم ما را هدف قرار می‌دهند، مزدوران رژیم صهیونیستی‌اند.

امام جمعه ایرانشهر تصریح کرد: البته این اقدامات تروریستی و شهادت نیروهای خدوم امنیتی هرگز نمی‌تواند وحدت و انسجام مردم ایران، به‌ویژه مردم شریف سیستان و بلوچستان را خدشه‌دار کند. مردم ما، چه شیعه و چه اهل سنت، چهره واقعی این عوامل را شناخته‌اند. نقابی که این گروه‌ها بر چهره می‌زنند و خود را مدافع قومیت‌ها معرفی می‌کنند، چیزی جز یک دروغ بزرگ نیست. امنیت زیربنای معیشت، اقتصاد و پیشرفت هر جامعه است. وقتی امنیت هدف قرار گیرد، یعنی جلوی رشد و تعالی مردم هدف گرفته می‌شود. مردم ما این حقیقت را درک کرده‌اند و در برابر توطئه‌ها ایستاده‌اند.

علما با معرفی چهره‌های پشت نقاب تروریست‌ها، به آگاه سازی مردم بپردازند

وی گفت: ضمن محکوم‌کردن این جنایت، از مسئولان امر می‌خواهیم با اشد مجازات با عوامل مزدور صهیونیستی برخورد کرده و آن‌ها را به سزای اعمالشان برسانند.

حجت الاسلام بزمانی افزود: نقش علما بسیار مهم است. علمای شیعه و اهل سنت باید در کنار هم با هوشیاری به آگاه‌سازی مردم و جوانان بپردازند. امروز رسالت نخبگان، خواص و به‌ویژه علما، که بار جهاد تبیین را بر دوش دارند، روشنگری در جامعه است.

وی ادامه داد: این قشر تأثیرگذار باید، با معرفی چهره‌های پشت نقاب این جنایات، مردم را آگاه سازند؛ به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، نوجوانان و جوانانی که ممکن است فریب توهمات و تبلیغات این گروه‌ها را بخورند. ارتباط با این قشر و روشنگری برای آنان وظیفه‌ای مهم و خطیر است.

امام جمعه ایرانشهر در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، باید به اتحاد و انسجام جامعه بیش از پیش توجه کنیم. تجربه جنگ دوازده‌روزه نشان داد که قدرت نرم جمهوری اسلامی در همین وحدت، همدلی و همراهی مردم نهفته است. همین اقتدار نرم بود که دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد. بنابراین، وظیفه ماست که با جهاد تبیین و تبلیغ، این انسجام را تقویت کنیم و در مسیر اقتدار نظام اسلامی گام برداریم.

هوشیاری مردم مشتی محکم بر دهان مخلان امنیت

امام جمعه اهل سنت ایرانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هرگونه اقدام تروریستی را به شدت محکوم می‌کنیم، به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان که همواره سمبل وحدت، انسجام و همدلی میان اقوام و مذاهب بوده است.

مولوی شمس الحق دامنی افزود: این حملات ننگین نه تنها امنیت، بلکه آرامش و آسایش مردم را هدف قرار داده و در تضاد کامل با تاریخچه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز این سرزمین است. ما امیدواریم مردم عزیز همان‌گونه که تاکنون نشان داده‌اند، اتحاد و انسجام خود را حفظ کنند و با همبستگی و هوشیاری، مشت محکمی بر دهان توطئه‌گران و دشمنان امنیت وارد کنند.

وی بیان کرد: نیروهای جان‌برکف ما، با ایثار و ازخودگذشتگی، زندگی خود را در کف دست گرفته‌اند تا امنیت و آرامش جامعه حفظ شود. وظیفه ماست که با حفظ همدلی و همکاری، یار و یاور این عزیزان باشیم. قطعاً انسجام مردم، سد محکمی در برابر دشمنان خواهد بود و سبب می‌شود که نقشه‌های شوم آنان ناکام بماند.

امام جمعه اهل سنت ایرانشهر در پایان گفت: از مردم شریف می‌خواهیم همچون گذشته، در برابر هرگونه رفتار مشکوک یا فعالیت غیرعادی از سوی افراد یا گروه‌ها، هوشیار باشند و همکاری لازم را با نیروهای امنیتی و انتظامی به عمل آورند. تنها با این همراهی می‌توانیم از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کنیم و آرامش و امنیت پایدار را در منطقه تثبیت نمائیم.