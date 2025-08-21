آرامش در سایه صلح طوایف؛ دو طایفه ریگی و سارانی هیرمند صلح کردند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، یوسف برادران مهر: در استان سیستان و بلوچستان، طایفه‌گری به عنوان یکی از ارکان اصلی ساختار اجتماعی، همچنان جایگاه ویژه و تأثیرگذاری دارد. این ساختار سنتی نه تنها بخشی از هویت فرهنگی منطقه است، بلکه نقش بسیار مهمی در برقراری امنیت و نظم اجتماعی ایفا می‌کند. طوایف به عنوان واحدهای اجتماعی قدرتمند و میانجی در حل منازعات و حفظ ثبات در منطقه عمل می‌کنند. با این حال، این سیستم گاهی با چالش‌هایی مواجه می‌شود که می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد.

نقش محوری ریش سفیدان و بزرگان در برقراری صلح بین طوایف

صلح و سازش بین طوایف به عنوان یک ضرورت حیاتی و یکی از سنت‌های بزرگان و ریش سفیدان سیستان و بلوچستان مطرح می‌شود. برقراری سازش زودهنگام نه تنها از گسترش تنش‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه جان افراد بی‌گناهی را که ممکن است درگیر این منازعات شوند، حفظ می‌کند. این درگیری‌ها می‌تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد و بافت اجتماعی منطقه را آسیب‌پذیر کند. بنابراین، تلاش برای میانجیگری و ایجاد گفتگوی سازنده بین طوایف، نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه یک نیاز امنیتی است.

در این راستا، بزرگان و ریش‌سفیدان طوایف نقش کلیدی دارند. آنها با تکیه بر تجربه و جایگاه خود می‌توانند به عنوان میانجیانی کارآمد عمل کنند و زمینه را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات فراهم نمایند. همچنین، تقویت نهادهای قانونی که بتوانند به صورت بی‌طرفانه در اینگونه موارد دخالت کنند، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و پیشگیری از درگیری‌های گسترده کمک شایانی کند. حفظ امنیت و آرامش در سیستان و بلوچستان نیازمند توجه ویژه به ساختار طایفه‌ای و تقویت سازوکارهای صلح و سازش است.

برگزاری مراسم صلح و سازش بین طوایف ریگی و سارانی در هیرمند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه مراسم صلح و سازش میان طوایف ریگی و سارانی با حضور مسئولان، علما، معتمدین هیرمند و جمعی از جوانان دو طایفه در مسجد جامع فاروقیه اهل سنت شهر دوست‌محمد برگزار شد.

در این آئین، فرماندار هیرمند با تأکید بر اهمیت همدلی و انسجام اجتماعی گفت: اختلاف نظر حتی در خانواده‌ها نیز وجود دارد و در طول تاریخ همین اختلافات موجب رشد و تکامل بشر شده است. اما نباید اختلاف نظر زمینه‌ساز کدورت، دشمنی و شکاف میان برادران، اقوام و طوایف شود. مسلمانان با یکدیگر برادر هستند و باید این اصل اسلامی را سرلوحه زندگی اجتماعی خود قرار دهند.

علیرضا شهرکی با بیان اینکه معتمدین و ریش‌سفیدان نقشی بی‌بدیل در تحقق صلح و سازش دارند، افزود: مردمداری بهترین راهکار برای رفع اختلافات است و زمانی که این رویکرد در جامعه نهادینه شود، کدورت‌ها نیز از میان خواهد رفت.

وی همچنین با قدردانی از حضور و نقش‌آفرینی جوانان در این فرایند، خاطرنشان کرد: جوانان توصیه‌پذیر هستند و از نصیحت‌ها و تجربیات معتمدین و بزرگان استفاده می‌کنند. بزرگان ما دلسوز جامعه‌اند و در سایه صلح و سازش می‌توانیم مسیر پیشرفت و توسعه را با قدرت بیشتری طی کنیم.

شهرکی در پایان با قدردانی از بزرگان و معتمدین طوایف ریگی و سارانی تصریح کرد: پیگیری و تلاش این عزیزان در تحقق صلح و آشتی اقدامی خداپسندانه است که به سرانجام رسید و می‌تواند الگویی ارزشمند برای تحکیم همبستگی اجتماعی در سطح شهرستان و منطقه باشد.