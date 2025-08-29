به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مختار سابکی در خطبههای این هفته نمازجمعه سراوان گفت: وحدت مهمترین سلاح ملتها در مقابله با جبهه استکبار و صهیونیسم است و امروز ملت ایران با همین سرمایه عظیم، نقشههای دشمنان را یکی پس از دیگری ناکام گذاشته است.
امام جمعه موقت سراوان با اشاره به شرایط حساس منطقه و توطئههای دشمنان اسلام، بر ضرورت شناخت چهره واقعی دشمن و حفظ وحدت در برابر جنگهای ترکیبی رسانهای و فرهنگی تأکید و بیان کرد: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی با ابزار رسانهای و تبلیغات دروغین به دنبال تطهیر چهره جنایتکارانه خود هستند، اما ملت ایران با بصیرت و وحدت نقشههای آنان را خنثی خواهد کرد.
جنگ رسانهای دشمن خطرناکتر از جنگ نظامی
حجت الاسلام سابکی ادامه داد: دشمنان تلاش میکنند با جنگ نرم و تبلیغات دروغین ذهنها و فکرها را آلوده کنند و چهره خود را بزک نمایند. همانطور که روزی دل به گنبدهای آهنین خود بسته بودند و امروز با موشکهای ایران ناکام ماندهاند، اکنون دلبستگی آنان به رسانهها، فضای مجازی و شبکههای ماهوارهای است تا جنایتهای خود را پنهان کرده و تصویری وارونه از حقیقت ارائه دهند.
امامجمعه موقت سراوان تصریح کرد: اگر ملتها دشمن را درست نشناسند، ناخواسته در صف او قرار خواهند گرفت؛ شناخت دشمن و بصیرت سیاسی، مانع همراهی با جبهه باطل میشود. امروز دنیا بهروشنی میبیند که قدرتهای استکباری در حال افول هستند و دوران سلطهگری آمریکا و رژیم صهیونیستی به پایان نزدیک میشود.
حجتالاسلام سابکی با اشاره به تحولات بینالمللی خاطرنشان کرد: قدرت جهانی در حال تغییر و تحول است. تمام جنگهایی که امروز در منطقه میبینیم، در حقیقت تلاشهای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای بقای خودشان است. اسرائیل، این فرزند نامشروع آمریکا، با نسلکشی و جنایت در منطقه به دنبال ماندگاری است؛ اما سرنوشت محتوم او نابودی است.
وی تأکید کرد: ایران اسلامی با اتکا به ایمان مردم، خون شهدا و وحدت ملی، به یکی از قدرتهای نوظهور جهان تبدیل خواهد شد. ایران کشوری استوار و قدرتمند است، کشوری که در مسیر اهلبیت (ع) حرکت میکند و دشمنان هرگز قادر به تحمیل خواستههای خود بر این ملت نخواهند بود.
وحدت مردم و مسئولان، خنثیکننده توطئههای دشمنان است
امامجمعه موقت سراوان افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر وحدت میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح تأکید دارند. دشمن تلاش میکند این وحدت را خدشهدار کند، اما به فضل الهی و بصیرت ملت ایران، نقشههای او ناکام خواهد ماند.
حجتالاسلام سابکی اظهار داشت: امروز یکی از اهداف اصلی استکبار، ضربهزدن به وحدت ملی است. دشمنان میدانند که قدرت اصلی ایران نه در تجهیزات، بلکه در همبستگی و همدلی مردم است؛ همین عامل موجب شده ملت ایران در برابر همه توطئهها مقاوم بایستد.
وی در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت: جنایاتی که امروز اسرائیل مرتکب میشود، در تاریخ بیسابقه است. کودکانی که به دنبال لقمهای نان یا قطرهای آب هستند، هدف گلولههای این رژیم قرار میگیرند. این صحنهها قصه نیست، واقعیتی تلخ است که وجدان جهانیان را آزرده کرده است.
امام جمعه موقت سراوان افزود: امروز حتی برخی کشورهای همپیمان رژیم صهیونیستی نیز به عمق جنایات او پی بردهاند و افکار عمومی جهانی علیه این رژیم بسیج شده است. کشورهای اسلامی باید از ملت مقاوم یمن درس بگیرند؛ که چگونه با کمترین امکانات، اما باایمان و وحدت، در برابر دشمن جنایتکار ایستادهاند.
ضرورت قطع ارتباط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی
حجت السلام سابکی تأکید کرد: انتظار امت اسلامی این است که کشورهای مسلمان هرگونه ارتباط اقتصادی، نظامی یا سیاسی خود با رژیم صهیونیستی را قطع کنند. ادامه این روابط خیانت به اسلام و مسلمانان است. دشمنی اسرائیل برای همه آشکار شده و زمان آن رسیده که کشورهای اسلامی در عمل، در کنار ملت فلسطین بابستند.
امامجمعه موقت سراوان در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری علیهالسلام و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) گفت: امام حسن عسکری، الگوی بزرگ ایمان، تقوا، شجاعت و استقامت در برابر دشمنان است. جوانان امروز باید سیره آن حضرت را سرمشق زندگی خود قرار دهند.
