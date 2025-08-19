وحدت تنها راه عزت، پیشرفت و استقلال مسلمانان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: وحدت امت اسلامی یکی از کلیدی ترین موضوعات در معادلات امروز جهان به‌شمار می‌رود. در شرایطی که قدرت‌های بیگانه و جریان‌های معاند تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی، در استان‌های دو مذهبی مانند سیستان و بلوچستان، میان مسلمانان شکاف ایجاد کنند و آن‌را عمیق‌تر سازند، بازگشت به اصل همگرایی و اتحاد زیر سایه قرآن و سنت پیامبر (ص)،بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

اتحاد و همدلی میان مسلمانان، به‌ویژه پیروان مذاهب مختلف از جمله شیعه و سنی، تنها یک شعار ساده نیست، بلکه عامل اصلی برای حفظ عزت و اقتدار امت اسلام محسوب می‌شود.

تاریخ نشان داده است که هر زمان مسلمانان در کنار هم قرار گرفته‌اند، دشمنان از دخالت و سلطه بازمانده‌اند؛ اما هرگاه اختلاف و تفرقه میان آنان رواج یافته، فرصت‌طلبان توانسته‌اند با سوءاستفاده از این وضعیت، بر منابع و سرنوشت جوامع اسلامی تسلط پیدا کنند.

وحدت مسلمانان زمینه ساز حمایت از مظلومان

همگرایی امت اسلامی همواره قدرت آفرین بوده است. این وحدت نه‌تنها روحیه اعتماد و امید را در درون ملت‌های مسلمان تقویت می‌کند، بلکه زمینه حمایت جدی از مظلومان را نیز فراهم می‌سازد. نمونه روشن آن مسئله فلسطین است که دفاع از آن به عنوان مسأله‌ای مشترک، تنها در پرتو وحدت مسلمانان معنا پیدا می‌کند. اتحاد اسلامی می‌تواند جبهه‌ای نیرومند در برابر اشغالگری و استعمار ایجاد کند و مقاومت ملت فلسطین را به پشتوانه‌ای واقعی مجهز سازد.

این همبستگی علاوه بر جنبه سیاسی، سرمایه‌ای عظیم در عرصه معنوی و فرهنگی ایجاد می‌کند. زمانی که شیعه و سنی در کنار هم بایستند، تصویر امت واحد اسلامی در برابر جهانیان آشکار می‌شود و دشمنان درمی‌یابند که امکان بهره‌برداری از اختلافات وجود ندارد. چنین اتحادی، پیوندی از ایمان و اراده است که هر گونه فشار و تهدید خارجی را بی‌اثر می‌سازد.

تحقق وحدت اسلامی نیازمند باور به این حقیقت است که مسلمانان یک پیکر واحدند. اگر آنان در پرتو آموزه‌های الهی و سیره پیامبر اکرم (ص) به همدلی و هم‌پیمانی پایبند باشند، امت اسلام به الگویی از اقتدار، عزت و استقلال تبدیل خواهد شد و زودتر به تمدن اسلامی دست میابد. الگویی که نه تنها دشمنان را مأیوس می‌سازد بلکه الهام‌بخش همه ملت‌های آزادی خواه جهان خواهد بود.

جهان اسلام نیازمند وحدت عملی است

مدرس علوم دینی اهل سنت و مدیر مؤسسه خاتم النبیین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وحدت اسلامی در حقیقت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز امت اسلام شناخته می‌شود. اهمیت این وحدت در آن است که هر جا مسلمانان در کنار هم قرار گرفته‌اند، اقتدار و عزت آن‌ها افزایش یافته و دشمنان در موضع ضعف قرار گرفته‌اند.

مولوی عبدالله ناروئی ادامه داد: یکی از ابزارهای اصلی دشمنان برای تضعیف مسلمانان، توطئه‌های تفرقه‌افکنانه است. دشمنان با بزرگ‌نمایی تفاوت‌ها و کمرنگ کردن مشترکات، می‌کوشند مسلمانان را از یکدیگر جدا کنند.

وی افزود: وحدت اسلامی همچنین زمینه‌ساز پیشرفت در مسائل مهم و حیاتی جهان اسلام است. یکی از بارزترین نمونه‌ها، مسأله فلسطین و اشغالگری رژیم صهیونیستی است. اگر کشورهای اسلامی با یکدیگر هماهنگ باشند، می‌توانند جبهه‌ای مشترک علیه این دشمن آشکار تشکیل دهند و از ملت مظلوم فلسطین حمایت عملی کنند.

مدیر مؤسسه خاتم النبیین گفت: از مهم‌ترین ثمرات وحدت، تقویت حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و معنوی در سطح جهان اسلام است.

وحدت مسلمانان راهی برای استقلال و شکوفایی امت اسلامی

ناروئی افزود: وحدت اسلامی مانع از سلطه دشمنان می‌شود. تاریخ نشان داده است هرگاه مسلمانان دچار اختلاف و نزاع داخلی شده‌اند، دشمنان از این فرصت استفاده کرده و سلطه خود را بر منابع، سرزمین‌ها و فرهنگ‌های اسلامی گسترش داده‌اند.

نقش مهم و محوری رسانه‌ها در ایجاد و تقویت وحدت اسلامی

مدیر مؤسسه خاتم النبیین در ادامه تاکید کرد: رسانه‌ها در ایجاد وحدت بین مسلمانان نقش بسیار مهمی دارند. تولید و ترویج محتواهای رسانه‌ای وحدت‌آفرین می‌تواند فضای فکری و فرهنگی امت اسلام را به سمت اتحاد هدایت کند. در مقابل، باید با جریان‌های تفرقه‌افکن مقابله کرد و اجازه نداد با تبلیغات مسموم، روحیه وحدت در جامعه اسلامی تضعیف شود.

مولوی ناروئی در پایان گفت: احترام متقابل میان مسلمانان، پذیرش تنوع و در عین حال تأکید بر اصول مشترک، بنیان‌های وحدت اسلامی را تقویت خواهد کرد.