  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

دستگیری اخاذان ۱۰۰ میلیاردی اسکله شهید بهشتی بندر چابهار

دستگیری اخاذان ۱۰۰ میلیاردی اسکله شهید بهشتی بندر چابهار

چابهار - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: افرادی که در اسکله شهید بهشتی بندر چابهار اقدام به اخاذی از رانندگان خودروهای سنگین می‌کردند، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با به دست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه افرادی در اسکله شهید بهشتی بندر چابهار اقدام به اخاذی از رانندگان خودروهای سنگین می‌کنند، بررسی موضوع در دستور کار ویژه مأموران پلیس گمرک چابهار قرار گفت.

️فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مأموران پلیس گمرک با انجام اقدامات فنی و شناسایی محدوده فعالیتی این افراد، در عملیاتی ۳ نفر را در حال اخاذی از رانندگان خودروهای سنگین دستگیر که به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اخاذی از رانندگان خودروهای سنگین اعتراف کردند.

وی ابراز داشت: در این خصوص ۳ نفر متهم دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار اسحاقی در پایان تاکید کرد: از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، موضوع را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد خبر 6564044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها