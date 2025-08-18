دستگیری اخاذان ۱۰۰ میلیاردی اسکله شهید بهشتی بندر چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با به دست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه افرادی در اسکله شهید بهشتی بندر چابهار اقدام به اخاذی از رانندگان خودروهای سنگین می‌کنند، بررسی موضوع در دستور کار ویژه مأموران پلیس گمرک چابهار قرار گفت.

️فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مأموران پلیس گمرک با انجام اقدامات فنی و شناسایی محدوده فعالیتی این افراد، در عملیاتی ۳ نفر را در حال اخاذی از رانندگان خودروهای سنگین دستگیر که به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اخاذی از رانندگان خودروهای سنگین اعتراف کردند.

وی ابراز داشت: در این خصوص ۳ نفر متهم دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار اسحاقی در پایان تاکید کرد: از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، موضوع را به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.