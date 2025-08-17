ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت تقویت بنیه دفاعی کشور، اظهار کرد: تقویت توان دفاعی نیروهای مسلح یکی از موضوعات بسیار حیاتی و راهبردی در شرایط کنونی است و بدون تردید، دولت و مجلس با ارادهای قوی جهت تحقق این هدف در حال حرکت هستند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در این حوزه، افزود: دولت یکسری اقدامات را برای ارتقای توان دفاعی کشور آغاز کرده و در همین راستا، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی با عنوان «تقویت بنیه نیروهای مسلح» تدوین کرده است.
عزیزی ادامه داد: این طرح اخیراً در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور مسئولانی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین دستگاههای ذیربط بررسی و تصویب شده و به زودی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع میشود تا مراحل بررسی و تصویب آن در صحن علنی طی شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی همواره حامی و پشتیبان نیروهای مسلح بودهاند و در این مرحله نیز حمایت کامل از نیازهای دفاعی کشور به عنوان یک ضرورت ملی در دستور کار قرار دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: تأکید مجلس و دولت آن است که از تمام ظرفیتهای موجود برای کمک، پشتیبانی، حمایت و تقویت بنیه دفاعی و نیروهای مسلح کشور بهرهبرداری شود، چرا که امنیت و اقتدار ملی وابسته به توان دفاعی پایدار است.
