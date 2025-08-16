به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در گردهمایی اساتید دانشگاه‌های ایران و عراق با موضوع «اربعین و قدرت یابی علمی جهان اسلام» که در حرم حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) برگزار شد با اشاره به فرازهایی از زیارت اربعین گفت: ما در خطاب به حضرت و شهادت دادن به حرکت و قیام ایشان در این زیارت بیان می‌کنیم "وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَهِ وَ حَیْرَهِ الضَّلَالَهِ" هدف حرکت و قیام امام حسین علیه السلام نجات دادن انسان‌ها و بندگان خداوند از گمراهی و از بی خر دی و جهالتی است که دامنگیر انسان‌ها بوده و حرکت امام حسین علیه السلام نجات دادن انسان‌ها از گمراهی‌ها و سرگشتگی‌های جهالت است.

وی در ادامه افزود: این تعریف از قیام امام حسین علیه السلام مسئولیت مهم مجموعه‌های علمی و دانشگاهی مراکز محب اهل بیت علیهم السلام یعنی دو کشور متعلق به اهل بیت علیهم السلام؛ کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را روشن می‌کند. اساتید دانشگاه‌ها در حالی زیارت اربعین را امسال توفیق تشرف داشتند که در حرکت برای زیارت امام حسین (ع) از طرف دوستان شهید خودشان نیابت دارند.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی عنوان کرد: ما در جنگ ۱۲ روزه اخیر دانشمندان شهیدی از رؤسای دانشگاه‌ها، رؤسای دانشکده‌ها و از اساتید گرانقدر دارای وزانت علمی و دارای آثار معتبر بین المللی را در کنار فرماندهان شهید خودمان دیدیم که توسط دشمن صهیونیستی به شهادت رسیدند. جمهوری اسلامی ایران در این جنگ دوازده‌روزه، در برابر تمام نظام کفر که با تمام ظرفیت‌های علمی، فناوری، اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی خود تلاش می‌کرد سد دفاعی جهان اسلام و پیروان امام حسین علیه‌السلام را بشکند، با اتکا به دانشِ دانشمندانِ داخلی و همراهی مدافعان و مجاهدان کشور، پایدار ایستاد و مقاومت کرد.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کرد: دشمنی که امروزه در نمایشگاه غزه - تابلوی تمام‌عیار معرفی تمدن غرب - جلوه‌گر شده است، نزدیک به ۲۰ هزار کودک، ۲۰ هزار زن (مادر، دختر و همسر) و دیگر غیرنظامیان را به شهادت می‌رساند؛ و از مدعیان امروزِ مدافع حقوق بشر و کرامت انسانی که سال‌ها خود را صاحبِ تاریخِ مدعیِ این ارزش‌ها معرفی کرده‌اند، نه برای دفاع از این ملت مظلوم و نه حتی برای محکوم کردن آنچه از سوی آنان رخ داده است، اثر و موضع‌گیری‌ای دیده نمی‌شود. در برابر این سکوت، در حمله به ایران هم می‌بینیم که کودکان ایرانی، نوزادان، مادران و دختران، همراه دیگر عزیزان، به شهادت می‌رسند.

وی در ادامه تصریح کرد: عزیزان آنچه که در این جنگ یعنی جمهوری اسلامی که به نمایندگی از ملت‌های مسلمان با استکبار جهانی جنگید را پیروز کرد کنار هم قرار گرفتن جریان علم و جریان اراده برای دفاع از اسلام و دفاع از کشور بود.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به پیام اربعین حسینی گفت: اربعین همانگونه که در زیارت اباعبدالله الحسین (ع) یادآوری مسیر حیات بخش و نجات بخش انسان از جهالت هاست و موضوع توجه به علم و توجه به قدرت علمی جز آن پیام‌های مهمی است که اباعبدالله الحسین علیه السلام ارائه داده‌اند.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب تاکید کرد: مقام معظم رهبری به مناسبت اربعین شهدای جنگ ۱۲ روزه فرمودند کشور و نظام اسلامی بر دو پایه دین و دانش مبتنی است و اربعین تجلی دین و دانش است. از یک سمت محتوا مقصد و مسیر حرکت به سمت حسین علیه السلام است و از سمت دیگر هر آنچه که به جاهلیت مرتبط است باید در این مسیر کنار گذاشته بشود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: ما در مسیر اربعین سخاوت و مهمان نوازی بی‌نظیر ملت شریف و شجاع و میهمان نواز عراق را شاهد هستیم. بسیاری از رنگ‌ها و تعلق‌ها و صف‌بندی‌ها در مسیر اربعین رنگ می‌بازد و محبت و عاطفه و کرامت جانشین نژادپرستی و بسیاری از خصوصیات منفی انسانی می‌شود. این پیام اربعین باید پیام عمومی شود. ما به عنوان جهان اسلام به عنوان پیروان اهل بیت علیهم السلام رسالت سنگینی برای کمک به ایفای مسئولیت بزرگی که بر عهده داریم بر دوش خودمان احساس می‌کنیم و مهمترین بخش این مسئولیت به عهده جریان علمی این دو کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی تصریح کرد: جریان علمی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی، حوزه‌های علمیه عراق و دانشگاه‌ها و مراکز علمی جمهوری اسلامی ایران باید به رسالت علمی خودشان عمل بکنند. رسالت علمی ما قدرت بخشیدن و توانمند کردن تمام ظرفیت‌هایی است که موجب ارتقا این کشورها و ملت‌های اسلامی می‌شود. ما افتخار می‌کنیم که محصول کار دانشمندان پیرو اهل بیت علیهم السلام در قلب سرزمین‌های دشمن نشست. لایه‌های دفاعی استکبار از این سرطان و غده سرطانی را کنار زد و بی آبرویی و شکست و خزلان را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرد؛ این محصول علم است.

وی در پایان گفت: عراق و ایران هر دو نیازمند جریان علمی بیش از گذشته هستند. ظرفیت‌های علمی جمهوری اسلامی ایران باید در کنار ظرفیت‌های ارزشمندی که در عراق وجود دارد بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. امروز ما مفتخریم تعداد فراوانی از اساتید و دانشجویان خوب عراقی را در ایران میزبانی می‌کنیم. همانطور که زمانی عراق میزبان جریان علمی طالب علم در حوزه گرانقدر نجف بود. این تبادل علمی باید منجر به ارتقا علمی و توانمندسازی در حوزه‌های فناوری و تولید محصول برای رفع انواع نیازهای موجود در جوامع اسلامی بشود. هدف نهایی این مسیر، حرکت به سوی تمدنی اسلامی است؛ تمدنی که در آن کرامت انسانی، دانش و حکمت در پرتو تعالیم دین، سعادت بشریت را رقم می‌زند.