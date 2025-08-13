محمد جواد نجفی معاون علمی و دانشگاهی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین همایش و گردهمایی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران و عراق تحت عنوان «اربعین و قدرت‌یابی علمی جهان اسلام» برای اولین بار با همکاری عتبه مقدسه امام حسین علیه السلام و دانشگاه‌های زیر مجموعه امام حسین و همچنین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایرانی برگزار شد.

وی ادامه داد: مقالات زیادی در سه محور ضرورت تولید دانش تشکیل یک جامعه علمی در جهان اسلام، آینده جهان اسلام و نقش دانشمندان و چهره‌های علمی از باب اثرگذاری و بحث سبک زندگی و نقش خانواده در آینده یک جهان اسلام، ارائه شده بود و همینطور امسال یک قسمت ویژه تحت عنوان «نقش نخبگان علمی در حل بحران فلسطین» داشتیم.

معاون علمی و دانشگاهی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق افزود: این همایش امروز چهارشنبه با حضور پرشور اساتید عراقی و اساتید ایرانی برگزار شد، دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی همه حاضر شدند و مطالب خود را ارائه کردند.

وی افزود: اعضای هیئت علمی از دانشگاه‌های مختلف ایران مانند دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، شهید بهشتی و مجمع اساتید ایرانی برای حضور در این گردهمایی اعلام آمادگی کرده بودند.

وی افزود: مهمترین هدف این اجلاس جایگاه تمدنی و اثرگذاری اساتید متعهد و متخصص دانشگاهی در حل مسائل جهان اسلام به ویژه در حل مسئله فعلی جهان اسلام، یعنی فلسطین و غزه و بحث استکبار ستیزی و مبارزه با استکبار جهانی است.

معاون علمی و دانشگاهی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق افزود: درپنل اول که مربوط به افتتاحیه بود، قائم مقام عتبه امام حسین (ع) ونماینده وزیر علوم عراق، رئیس یک دانشگاه کربلا و حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها سخنرانی کردند.

وی ادامه داد: در مرحله بعد که بحث جریان سازی علمی جهان اسلام بود یک پنل تخصصی با حضور رسول جلیلی رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف و فاضل موسوی از اساتید برجسته دانشگاه عراق و ایمان افتخاری و دکتر حامد جهاد برگزار شد.

نجفی ادامه داد: پنل بعدی در خصوص سبک زندگی اسلامی رسانه و خانواده بود که خانم خزعلی مدیریت این پنل را برعهده داشتند و همینطور سخنران‌های خانم دکتر نجم‌الدین عبدالله از اساتید برجسته هیئت علمی عراق و دکتر انصار انتصار را داشتیم.

وی افزود: ما ده تا کارگروه برگزار کردیم که برخی از آنها به این شرح است: کارگروه اول مربوط به بحث‌های تکنولوژی کشاورزی، آب و انرژی بود، کارگروه دوم تکنولوژی سبک زندگی و خانواده بود، کارگروه سوم به تکنولوژی حکمرانی و دیپلماسی آینده جهان مربوط می شد، کارگروه چهارم هوش مصنوعی و شبکه‌های مجازی و کارگروه پنجم فناوری اقتصاد نوین اسلامی بود که ما بر اساس آنها مقاله گرفتیم و این همایش را برگزار کردیم.